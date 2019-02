Annuncio

Voi del Capricorno avete fatto i conti con un febbraio che vi ha sfidato parecchio. Ora vi aspetterà un marzo che finalmente vi consentirà di realizzare i vostri desideri. Tutto grazie alla vostra voglia di emergere, di passare all'azione senza attraversare anticamere e di essere sempre i più carichi ed energici. Non vi resterà che mettervi in moto e fare delle incredibili avventure.

Amore e affetti nel mese di marzo

Solitamente non amate mostrare il vostro lato più vulnerabile, perciò l'amore è un argomento che lasciate da parte facilmente. Questo particolare aspetto diventerà più dolce a seconda di cosa realmente provate per questa persona: se la amate davvero, la vostra tenerezza sarà davvero superiore perfino alle vostre stesse aspettative.

Per voi single ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda qualcuno che avete adocchiato da tempo e su cui non avete mai fatto presa. Marzo sarà il mese in cui l'oggetto dei vostri desideri si accorgerà della vostra infatuazione e forse si avvicinerà. Il segno che potrebbe fornirvi delle opinioni in merito e, perché no, essere di aiuto nell'attuare i vostri progetti amorosi è senza dubbio lo Scorpione: caldo con chi ama e freddo con chi detesta.

Previsioni su lavoro e studio

Potreste avere delle promozioni sul posto di lavoro, o comunque un aumento di stipendio non indifferente, ma non verrà assolutamente da sola. Servirà la vostra intelligenza e la vostra sfacciataggine per introdurvi in un progetto per il quale serva esattamente ciò che voi sarete disposti a consigliare.

La ricerca di lavoro potrebbe essere dipesa dall'andamento dei colloqui a cui potreste essere chiamati a rispondere: mostrandovi acuti e forti, senza eccedere nell'esibire la vostra personalità per intero, potreste ottenere un'assunzione. Voi studenti dovrete, oltre a leggere i libri e coglierne il contenuto, riflettere bene su cosa sarebbe opportuno 'accompagnare' all'esame: fra citazioni e riferimenti, ovviamente sensati, potreste avere il voto che avete deciso di prendere fin dall'inizio.

Previsioni Capricorno sulla salute

Avrete una carica comparabile a quella dei mesi precedenti quello di febbraio. Lo stress sarà soltanto una piccola spina nel fianco, che comparirà soltanto nei momenti in cui vi sentirete davvero stanchi.

Tenete comunque sotto allenamento l'organismo e idratatelo bene, in modo da non avere delle improvvise ripercussioni negative ed essere sempre pronti e scattanti.