Voi Acquario vivrete un marzo scoppiettante: vorrete uscire, vedere gente, idee che potrebbero essere davvero geniali sia per voi stessi che per gli altri. Un po' meno brillanti in amore, dove potreste risultare scostanti e volubili, riuscirete a trovare il vostro luogo ideale laddove ci sarà anche la famiglia e gli affetti più cari: vi troverete a vostro agio.

Amore e affetti

Un po' di pessimismo aleggia nella vostra testa, sia che siate in coppia oppure single. Questo perché se vi trovate nella prima condizione sarete propensi a desiderare di essere nell'altra e viceversa. Questo vi provocherà malumori difficili da sanare e che potrebbero sfociare in belle litigate anche per motivi futili.

Dovrete assolutamente fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore, sapere bene cosa volete e se soprattutto se siete disposti a prendere o lasciare la vita attuale. Se non sarete propensi a prendere una decisione definitiva, dedicatevi a voi stessi: un hobby o degli acquisti per la cura del corpo sarebbero l'ideale per dimenticare i vostri problemi, almeno per il momento. E se proprio tutto ciò non sarà sufficiente, un amico Gemelli saprà come ravvivarvi le giornate nel migliore dei modi.

Lavoro e studio

Potrebbero esserci delle novità positive sul piano lavorativo, ma dipenderà da voi saperle trarre a vostro vantaggio oppure lasciarle correre via e dimenticarle. La cosa migliore sarebbe quella di trarre dalle occasioni il massimo, ma tendenzialmente saranno quelli fra di voi più giovani che sfrutteranno al meglio le opportunità, così come voi che ancora state cercando lavoro.

Siete proprio voi che, avendone necessità diretta, sarete disposti anche a fare qualche sacrificio. Voi studenti potreste trovarvi decisamente sottotono in questo periodo, proprio non vorreste saperne di studiare e di stare ore ed ore sui libri, soprattutto per quelle materie troppo difficili per voi. Un piccolo sforzo e tanta buona volontà potrebbero fare la differenza.

Salute

Avrete la testa libera e leggera, e soltanto alcune piccole preoccupazioni quotidiane. Più che mente, avrete modo e necessità di occuparvi essenzialmente del vostro corpo: una buona cura di voi stessi sarà determinante per la vostra soddisfazione. Vi sentirete finalmente curati e consapevoli di aver fatto qualcosa per voi stessi e non soltanto per gli altri.

Mantenete questo atteggiamento di positività e lo stress vi starà lontano anni luce.