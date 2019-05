L'Oroscopo di sabato si riempie di nuove opportunità, tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno zodiacale.

Ariete: sul lavoro avvertire una certa lentezza che vi impedisce di proporre nuove idee, di lavorare con quella grinta che vi è consona.

La quadratura con Marte si fa sentire e rallenta un tantino la vostra corsa verso la felicità ma non temete, siete ancora in gara.

Toro: molto lucidi e brillanti, vi aprirete agli altri con modi gradevoli e socievoli. Un tantino indecisi in amore, sarete molto fortunati per via dell'influsso romantico di un astro venusiano in pieno vigore. Puntate su nuovi incontri amorosi fortunati e in ambito lavorativo, apritevi a una comunicazione produttiva.

Gemelli: sul lavoro, molte saranno le proposte lavorative ma dovrete valutare quelle più fruttuose per voi, quelle che vi garantiscono continuità. In amore, puntate tutto sulla presenza di Mercurio in Toro che vi è utile per fare chiarezza circa i sentimenti che provate.

Cancro: Marte nel segno vi da la spinta giusta per mettere in pratica delle situazioni mai approfondite fino a ora. Adesso non scenderete più a compromessi con nessuno ma porterete avanti le vostre idee con decisione.

Questa fiducia in voi stessi vi sarà utile per superare alcuni ostacoli amorosi e attriti in ambito lavorativo.

Leone: la quadratura di Mercurio vi è molto fastidiosa e incrociando le sue energie con il Sole vi rende molto rigidi e consolidati su opinioni che in ambito lavorativo sarebbero più fruttuose se maggiormente elastiche. I rapporti amorosi per voi amici del Leone si fanno tesi.

Vergine: in ambito amoroso, ricercherete un punto di unione che vi faccia comprendere a vicenda e sarà proprio attraverso la relazione sentimentale che ricaverete maggiore consapevolezza di voi. Voi single potrete utilizzare un fascino magnetico conferitovi dalla Luna e non vi farete illusioni sulle nuove storie.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto sensibili dal punto di vista affettivo, vivrete i sentimenti in modo più profondo, riorganizzando la relazione in modo più stretto, anche se alcuni di voi Bilancia saranno spinti a tagliare un legame di dipendenza eccessiva con il partner. Per alcune novità lavorative dovrete attendere ancora un po'.

Scorpione: una Luna magnetica ed emotiva, posizionata nel vostro cielo, subisce l'influsso di Urano dirimpettaio che rompe gli schemi consueti e trasforma le vostre sensazioni.

Sarete spinti da un desiderio di indipendenza, di rompere le catene che vi opprimono e in ambito lavorativo, nessuno potrà scavalcarvi.

Sagittario: molto tolleranti con Giove in domicilio, passerete sopra alle scortesie pronunciate dagli altri e non darete peso ad alcune seccature giornaliere. Questo atteggiamento tollerante vi sarà propizio in ambito lavorativo. Alti e bassi in amore.

Capricorno: Venere vi è complice, poiché in trigono con Saturno e vi garantisce stabilità amorosa.

Le vostre energie non sono più in conflitto con il partner e potrete riavviare la storia con maggiore romanticismo. Sono previsti poi successi lavorativi per voi amici del Capricorno.

Acquario: alcune situazioni riemergono prepotenti e inattese. Vi stupirete della vostra intraprendenza nell'affrontare le avversità con uno spirito nuovo, cacciando fuori delle doti nascoste.

Pesci: alcuni mutamenti che trasformano la vostra sfera personale si stanno attuando grazie all'influsso di Urano in Toro, opposto alla Luna. Senza che nemmeno ve ne accorgiate i cambiamenti si vedranno, saranno imprevedibili e innescati da un vostro desiderio di maggiore indipendenza.