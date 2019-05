Le stelle del fine settimana puntano un riflettore sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, grazie alle previsioni astrologiche del weekend. L'Oroscopo del fine settimana diventa avvincente e appassionante, poiché ricco di novità astrali.

L'oroscopo del weekend

Ariete: questo fine settimana vi offre la possibilità di rilassarvi e di rallentare il ritmo dei pensieri, beneficiando così della tranquillità familiare. Sabato e domenica saranno i giorni ideali per approfondire l'amore, la Luna vi sarà complice dal domicilio del Leone.

L'oroscopo del weekend dal 10 al 12 maggio.

Toro: Urano non chiede sacrifici in amore come Saturno, ma rimescola le carte in tavola capovolgendo la vostra situazione amorosa. In aspetto di quadratura con l'astro lunare, potrebbe crearvi blocchi emotivi difficili da gestire o tradimenti tipici di questo pianeta.

Gemelli: contate sempre su una Venere alleata, poiché in posizione di sestile, che vi farà stare meglio e accenderà in voi la passione. La Luna dal domicilio del Leone punterà i suoi raggi benefici sul vostro io, tanto che la vostra serenità interiore passerà in primo piano rispetto a tutto ciò che vi circonda.

Cancro: questo fine settimana vi sarà propizio per aprirvi maggiormente al dialogo, esternando le vostre sensazioni in modo più sensibile, soprattutto venerdì che la Luna è nel vostro domicilio. L'influsso marziano si farà sentire e sarete molto impulsivi, oltre che sensibili.

Leone: in questo fine settimana non datevi alla pazza gioia, sostenendo spese eccessive, ma preparatevi a un cambiamento positivo che investirà la vostra sfera lavorativa.

La Luna nel vostro cielo nelle giornate di sabato e domenica vi farà apprezzare il bello, con serenità e forte appagamento psichico.

Vergine: Mercurio vi conferisce in questo weekend una forza e una consapevolezza nuova, tutta da investire negli affetti affrontando le situazioni senza paura. Che ne dite di trascorrere un bel fine settimana romantico con una mini-vacanza? Sarà una vera e propria rivoluzione amorosa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è giunto il momento di chiarire con il partner ciò che non va in ambito amoroso, adesso non potrete più rimandare.

La Luna in posizione di sestile rispetto al vostro cielo vi assicura una chance personale e potrete puntare su una personalità solare e accattivante.

Scorpione: in coppia avrete la sensazione che c'è qualcosa che non va, allora passate all'azione ma non siate troppo 'taglienti’, potreste sprigionare ansia e smarrimento.

Sagittario: buona la forma fisica per voi amici del Sagittario, sarete positivi e avrete voglia di divertirvi. Approfittate di questo fine settimana per trascorrere piacevoli ore in compagnia degli amici che contano

Capricorno: allontanate la malinconia di una Venere in quadratura che vi ricorda i doveri, le responsabilità: per un istante lasciatevi andare al divertimento e alle risate, ne uscirete rigenerati e potrete cogliere al volo un'occasione, la migliore tra mille possibilità.

Acquario: guardatevi dentro nel profondo e scoprirete che qualcosa sta cambiando in voi stessi. Sarà un momento di rinascita positivo e sarete più dolci nei confronti dell'amore. Voi single che ne dite di cambiare look in questo fine settimana per mietere vittime amorose?

Pesci: molto elastici nei rapporti con gli altri, sentirete il bisogno di sorprendere la persona amata, dimostrandogli il vostro amore incondizionato. Magari una splendida cena romantica potrebbe essere un trampolino di lancio per una serata indimenticabile.