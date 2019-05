La Luna in Cancro, nell'Oroscopo di venerdì, apporta una forte sensibilità anche al Toro, alla Vergine, allo Scorpione e all'Acquario. Le seguenti previsioni astrali segno per segno puntano un riflettore anche sulla fortuna e le opportunità lavorative.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: approfittate della forza sensazionale di Venere ospite nel vostro cielo, imponendovi e portando avanti i vostri concetti amorosi. In ambito lavorativo, concretizzate le vostre idee e approfondite le questioni pratiche, ricercando una nuova soluzione che sia più proficua.

L'oroscopo di venerdì segno per segno.

Toro: affrontate le vostre paure a viso aperto, Urano smuove una situazione di stallo e crea un nuovo scenario, dove voi sarete i protagonisti e nulla sarà immobile. In amore così come sul lavoro buone le comunicazioni e le idee da condividere.

Gemelli: Marte e Venere incrociano le loro energie cercando di garantire equilibrio nelle situazioni amorose. Queste energie positive diffonderanno i loro influssi benefici solo se vi lascerete andare a un destino favorevole, liberandovi dal nervosismo e dalle incertezze.

Cancro: consegnatevi anima e corpo a un influsso planetario che vi spinge alla meditazione. La Luna nel vostro cielo vi sarà complice, diffondendo emozioni nuove, tutte da attuare nel meraviglioso e faticoso fluire della vita. Capirete che a volte in amore bisogna attendere i tempi del destino.

Leone: gli astri vi invitano ad aprirvi ai colleghi, consolidando uno spirito collaborativo che renderà il vostro lavoro più redditizio. In ambito affettivo esternate le vostre sensazioni sia positive che negative, senza tenervele dentro.

Vi sentirete così più liberi da ansie e tensioni.

Vergine: un cambiamento innescato da transiti planetari favorevoli rivoluzionerà il vostro presente: non è detto che questa innovazione non comporti traumi. Rispondete a queste energie con slancio, liberandovi dalle 'scorie' e rinascendo così rigenerati.

Previsioni astrali ricche di novità dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le lezioni impartite da Venere e Saturno si riducono all'essenziale per voi amici della Bilancia e vi insegnano che non bisogna desiderare tutto e subito, occorre tempo per raggiungere i propri obiettivi e grande forza di volontà.

Scorpione: l'astro venusiano vi invita a fare chiarezza in voi stessi, approfondendo i vostri intenti per capire ciò che desiderate da voi stessi. Una Luna favorevole vi sarà propizia, apportando sensibilità. In ambito lavorativo è previsto un cambiamento positivo.

Sagittario: troverete difficile capire il significato degli eventi che si susseguono lungo il vostro cammino. Sapete di dover apprendere una dura lezione, ma non volete afferrarne il significato per paura di sminuirvi nei confronti del partner o dei vostri superiori in ambito lavorativo.

Capricorno: Saturno e Plutone stazionano in silenzio e incrociano le loro energie con Venere, signora dell'amore. Disegnando una quadratura astrale vi richiamano a trasformare la vostra esistenza, esortandovi ad indagare circa i vostri desideri reconditi.

Acquario: molto generosi con chi vi sta vicino e con il partner, sarete apprezzati per la vostra simpatia e il vostro modo di fare pratico e ineccepibile. Aspettatevi un guadagno extra in ambito lavorativo o un avanzamento di carriera, gli astri vi sono favorevoli.

Pesci: questo è un momento delicato e di grandi cambiamenti per voi amici dei Pesci, quindi non abbiate paura di evolvere, Plutone e Nettuno vi sono favorevoli. Forse cercherete di aggrapparvi disperatamente ai vecchi schemi, ma una svolta è indispensabile per liberarvi e ricominciare.