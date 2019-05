Un nuovo weekend del mese di maggio sta per iniziare. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio 2019.

Ariete: non è un buon momento per sprecare energie, in questi giorni, in campo lavorativo dovrete cercare di ottenere il massimo, ma preservando le vostre forze per un periodo migliore. Nella giornata di domenica vivrete delle belle emozioni.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: con Venere nel segno sarete molto passionali. Sabato potrebbero esserci dei problemi, che però supererete nella giornata di domenica.

Gemelli: in campo lavorativo dovete risolvere delle questioni che appartengono al lato legale. Non temete, otterrete un maggiore recupero con il concludersi del mese. Domenica potreste vivere dei momenti di stress.

Cancro: nel weekend dovete fare le cose, ma con calma, cercate di apportare chiarezza ed equilibrio alle situazioni che dovrete affrontare.

Oroscopo del weekend per tutti i segni dello zodiaco

È possibile che qualcuno venga chiamato a compiere una scelta in ambito professionale.

Leone: in campo amoroso qualcuno potrebbe prendere delle decisioni azzardate, cercate di riflettere prima di agire. Nella giornata di domenica, potrete vivere delle buone emozioni.

Vergine: con Venere favorevole è un buon momento per quanto riguarda le questioni amorose, anche i single potranno fare degli incontri importanti in queste giornate di sabato e domenica. Evitate di innervosirvi per le questioni che riguardano il lavoro.

Pubblicità

L'oroscopo per gli altri segni

Bilancia: è un periodo di grandi novità per voi, tenetevi pronti ad affrontarla nel migliore dei modi. In campo lavorativo dovrete essere ottimisti, se necessario organizzate dei viaggi per progettare al meglio i vostri successi.

Scorpione: in queste giornate potrebbero nascere dei momenti di nervosismo, cercate di non agitarvi troppo, soprattutto domenica, quando potreste essere particolarmente intolleranti.

Sagittario: non vi sentite tranquilli in questo periodo, soprattutto per quel che riguarda il lato sentimentale.

Alcune storie sono difficili da gestire, qualcuno potrebbe decidere di trasgredire le proprie regole.

Capricorno: dovrete affrontare dei problemi irrisolti in campo lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, domenica potrete vivere delle emozioni positive con il partner, ma anche con le persone che vi circondano.

Acquario: potrebbero nascere delle polemiche in questo fine settimana, soprattutto sabato cercate di evitare esagerazioni. Per quel che riguarda la giornata di domenica, è possibile che facciate dei passi avanti verso il successo.

Pesci: è possibile che ci siano delle polemiche in queste giornate, sensazione di stress che proseguirà per l'intera conclusione del mese di maggio.

Pubblicità

In campo lavorativo cercate di portare pazienza, evitate di avere un atteggiamento eccessivamente critico.