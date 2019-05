L'Oroscopo dedicato alla giornata di venerdì studia i sentimenti e le opportunità professionali tramite i transiti planetari favorevoli. Le previsioni astrologiche seguenti approfondiscono le stelle segno per segno.

L'oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'aspetto di Marte in quadratura si fa sentire per voi amici dell'Ariete, sarete molto smaniosi.

Cercate di contenere quest'agitazione, indirizzando la vostra carica energetica verso un punto utile a farvi progredire. In amore cercate maggiore complicità con il partner.

Toro: Venere e Urano in congiunzione incrociano i loro influssi con Marte e vi indicano che è il momento giusto per aprirvi alle sensazioni amorose. Forse troppo presi dal lavoro o dalla voglia di migliorare la vostra esteriorità, avete accantonato gli affetti e le passioni.

Urano trasforma la vostra storia, dando il via a mutazioni improvvise.

Gemelli: Mercurio nel vostro cielo vi regala una buona notizia che riguarda l'ambito professionale. In amore dovete riordinare bene le sensazioni e i pensieri. Un nuovo sentimento sta per nascere, ma dovete capire voi se approfondirlo, rivoluzionando la sfera sentimentale o lasciare tutto così allo stato attuale.

Cancro: alcuni atteggiamenti compulsivi sono scatenati da una quadratura di Marte e Luna.

Alcune tensioni, spesso celate da voi amici del Cancro, potrebbero salire a galla in maniera imprevedibile, ma dovrete analizzarle in modo più razionale e consapevole.

Leone: siete molto presi dal lavoro o da un progetto che non vedete l'ora di portare a termine e faticherete molto per organizzare tutto alla perfezione, ma il successo arriverà e vi premierà in modo eclatante. Siete in piena evoluzione anche per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma attenzione che una persona a voi vicina vuole bloccare questo rinnovamento.

Vergine: il destino riserva per voi delle novità e i transiti planetari attuano questo cambiamento, che riguarderà voi stessi ma anche le persone a cui tenete. Tutte le vostre scelte, soprattutto quelle amorose, saranno ribaltate in maniera inaspettata dall'influsso di Venere e Urano posizionati in Toro.

Nuove prospettive nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: la vostra pazienza è al limite e una quadratura di Luna e Marte non vi aiuta di certo.

In coppia potrebbero sorgere dei litigi, soprattutto nei confronti di una figura femminile. Cercate di non stressarvi troppo, altrimenti anche il lavoro subirà gli effetti di questo calo energetico.

Scorpione: siete abbastanza dubbiosi nei confronti dell'amore, tanto che cercherete di 'sondare il terreno' mettendo alla prova il partner o un corteggiatore, ma attenzione a non esagerare con un eccessivo scetticismo. La stanchezza di un lavoro molto impegnativo si fa sentire.

Sagittario: la vostra vita amorosa è sotto l'influsso di una Venere che incrocia le sue energie con Marte, quindi sentirete forte la potenza di un'attrazione fisica che nasconde un po' il vostro sentimentalismo. Giove apre i vostri orizzonti lavorativi e sarete molto ottimisti e cortesi.

Capricorno: potrebbe iniziare un nuovo lavoro redditizio per voi amici del Capricorno oppure potreste ricevere una buona notizia che riguarda la sfera finanziaria. In amore, il trigono di Saturno con Venere è buono e promette un amore ragionato e molto romantico, ma attenzione agli influssi nervosi di una Luna in quadratura.

Acquario: rallentate un poco i vostri ritmi sentimentali, forse avete bisogno di riflettere su una storia d'amore che non vi soddisfa come vorreste. Per voi Acquario l'amicizia passa al primo posto, quindi potreste organizzare una splendida e divertente uscita, di sicuro ritornerete a casa rigenerati.

Pesci: non tenetevi dentro i pensieri negativi. Accumulando le tensioni rischierete di esplodere all'improvviso, quindi apritevi a un dialogo costruttivo che potrebbe interessare il lavoro o l'amore, vi sentirete più leggeri.