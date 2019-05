L'Oroscopo dell'amore per i single detta legge in ambito sentimentale e per tale ragione le opportunità amorose non mancheranno, soprattutto per Toro, Gemelli, Cancro, Acquario, Sagittario e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche dedicate alle conquiste amorose di venerdì.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore

Ariete: a proprio agio con voi stessi, sarete armoniosi in un gruppo e vi aprirete alle amicizie e alle nuove conoscenze con slancio. Questo è il momento giusto per scacciare via dubbi e paure, procedendo dritto verso la strada dell'amore.

Toro: lasciatevi avvolgere dall'abbraccio dirompente e rivoluzionario di Urano che capovolge ogni vostro piano amoroso con originalità e imprevedibilità. Le sorprese vi prenderanno in modo entusiasmante e non sono esclusi i colpi di fulmine scoccati dalle frecce di Cupido.

L'oroscopo dell'amore per i single, 24 maggio.

Gemelli: il vostro intuito è ben sviluppato e capirete già con uno sguardo se una persona che vi corteggia sarà quella giusta per voi. Un progetto amoroso vi accarezza e un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Cancro: se una persona che vi ha rapito il cuore non vuole fare il primo passo, allora fatelo voi. I transiti planetari vi spingono all'azione e Marte vi è garante di un'energia esplosiva e positiva utile per ottenere successo.

Leone: apparite troppo distaccati nei confronti dei sentimenti, forse l'astro lunare dirimpettaio vi rende troppo insofferenti ai legami amorosi. Che ne dite di aspettare tempi migliori per aprirvi a nuove strie?

Vergine: attenzione a non fidarvi ciecamente delle persone e di un ammiratore che potrebbe non rivelarsi come voi credevate. La Luna vi illuminerà i sentimenti e capirete chi davvero merita le vostre attenzioni, dopo aver effettuato un esame approfondito della situazione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sentirete forte gli influssi di una Luna favorevole e sarete molto vitali e aperti al divertimento. Che ne dite di rispolverare vecchie amicizie e di approfondire queste conoscenze con occhi nuovi? Un sentimento amichevole potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e coinvolgente.

Scorpione: il grande bisogno di affetto vi spingerà a cercare nuove storie amorose, quindi aguzzate bene la vista e cercate di non fraintendere l'affetto che vi dimostra una persona a voi cara per qualcosa di più.

Sagittario: la Luna vi conferisce una sensibilità speciale dal domicilio dell'Acquario e vi apre alle nuove conoscenze. Potrete così approfittarne per approfondire nuovi contatti che potrebbero diventare interessanti per l'amore. Attenzione ai pettegolezzi.

Capricorno: dopo un'altalena di alti e bassi amorosi, siete alla ricerca di una felicità sentimentale che si riscontra solamente in una maggiore stabilità affettiva, basata su fondamenta solide.

Allora che ne dite di iniziare a costruire una storia d'amore serena e profonda? Capirete con il vostro sesto senso saturniano con chi iniziare questa splendida avventura.

Acquario: la Luna nel vostro segno vi sarà complice e vi porterà ad approfondire le amicizie con slancio. Questo atteggiamento amichevole e positivo vi sarà propizio per concretizzare il cammino amoroso intrapreso.

Pesci: rispetto alle opportunità amorose vi lascerete trasportare da una scia fortunata innescata da Nettuno in sestile con Urano e Venere. Non avrete voglia di pianificare, pronosticare i tempi, sarete fiduciosi in un destino che vi coglierà in modo imprevedibile.