Oroscopo weekend 8 e 9 giugno: shopping per Acquario e Sagittario, problemi per Scorpione

Venere brillerà per le costellazioni del Toro e dell'Ariete nel fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019, mentre il lavoro 'galopperà' alla grande per il Leone e il Sagittario. Weekend sottotono a causa di Nettuno nei gradi dei Pesci e altalenante romantico per il Cancro a causa della Luna.

Scorpione in ribasso, Vergine in rialzo negli affetti e nei guadagni.

Di seguito, le previsioni astrologiche di sabato 8 e domenica 9 giugno per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: frizzanti e spensierati. Durante il fine settimana, soprattutto domenica, ci saranno faccende lavorative da sbrigare, ma sarete comunque pieni di positività. Apparirete anche affascinanti, quindi le porte per qualche conquista sono aperte.

Toro: passionali e seducenti. Sabato esploderà la passione fra voi e il partner, ma anche per voi che siete ancora piuttosto incerti sul proseguimento della relazione in corso. Domenica ritornerà la routine, ma sempre costellata di piccoli momenti di tenerezza.

Gemelli: le cose andranno leggermente meglio in amore. Dopo molti giorni passati lontani sentimentalmente ed emotivamente dal partner, questo weekend ritroverete inaspettatamente un'intesa vincente.

Cancro: incrementa il lavoro, ma anche la complicità con gli affetti. E' vero che il nervosismo potrebbe farvi scattare e mettere in allerta chiunque vi sta vicino, ma è allo stesso tempo sicuro che l'amore e la passione vi faranno abbassare sensibilmente le difese.

Leone: più improntati ai guadagni. Questa volta l'amore non decollerà affatto, anche se potrebbe esserci del malumore in famiglia proprio a causa di questo particolare: non vi preoccupate, non risentirete affatto della situazione sul posto di lavoro.

Momento migliore: domenica pomeriggio.

Vergine: comincerete ad aprirvi al partner e inizierete ad essere più limpidi riguardo ai vostri sentimenti anche con voi stessi. Il lavoro vi terrà occupatissimi il sabato, ma la domenica ci sarà una tregua che utilizzerete per il relax assoluto.

Il weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nel weekend l'eros farà arriverà anche dalle vostre parti. Questo diminuirà sensibilmente lo stress accumulato in settimana, ma potrebbe anche apportarvi stanchezza fisica.

Meglio non eccedere, soprattutto sabato.

Scorpione: litigi con il partner. Non sarà un fine settimana sfavillante come vi aspettavate. Ci saranno delle incombenze che riguardano casa e finanze. Domenica andrà un po' meglio, quindi approfittatene per riposarvi.

Sagittario: lavoro no-stop. Questo weekend non sarà libero per voi, ma l'incremento lavorativo vi garantirà qualche guadagno extra da utilizzare come meglio volete nel poco tempo libero a vostra disposizione.

Momento relax con lo shopping.

Capricorno: non ci sarà un'atmosfera tranquillissima in casa il sabato, quindi è probabile che preferirete trascorrerlo con qualche amico o collega disponibile. Domenica avrete la mente più fresca per risolvere piccoli problemi.

Acquario: bene gli affetti nel sabato, domenica più 'solitari'. Qualche delusione vi farà ritirare nei vostri appartamenti e riflettere sul vostro passato. L'ideale sarebbe fare un po' di shopping per scaricare la tensione.

Pesci: pigrizia in arrivo. Vorreste prendervi il fine settimana come vacanza, ma il lavoro incombe sulla vostra testa, specialmente domenica pomeriggio. Concedetevi dei piccoli momenti di svago, ma non esagerate.