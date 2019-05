Le previsioni astrologiche dei cuori solitari di venerdì acquistano un fascino tutto particolare, con la Luna presente nel domicilio dell'Ariete. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single segno per segno.

Nuove emozioni nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: il transito di una Luna sensibile e impulsiva nel vostro cielo si fa sentire e il vostro stato d'animo sarà ambivalente, poiché diviso tra una voglia di tranquillità e una spinta all'azione.

Il Sole dal domicilio dei Gemelli vi è amico e anche Mercurio potenzia la vostra carica intellettiva, utile per capire bene i pensieri di chi vi sta vicino.

Toro: l'aspetto di Urano e Sole in sestile garantisce momenti interessanti e intensi, tutti da approfondire con creatività ed entusiasmo. La spinta di fare non vi manca, con l'influsso uraniano che viene riscaldato beneficamente dal Sole, dovrete solo moderare un certo nervosismo innescato dalla voglia di avere tutto e subito.

L'oroscopo dell'amore per i single, 31 maggio.

Gemelli: siete molto sicuri di voi stessi e le vostre capacità comunicative sono potenziate da Mercurio. Procedete spediti verso l'amore, avete buone possibilità di ammaliare una persona che vi ha conquistato il cuore, sarete molto convincenti e vitali anche grazie a Sole in domicilio.

Cancro: una quadratura di Luna e Marte vi rende molto suscettibili e insicuri nei confronti delle nuove storie. Il vostro mondo è rappresentato dal rapporto che avete avuto con vostra madre: potrebbe generare ribellione e insicurezza nei confronti dei sentimenti o desiderio di tranquillità e intimità.

Leone: Urano in sinergia con Sole vi conferisce una spinta positiva, aprendovi a cambiamenti fulminei per l'amore. Siete molto aperti alle nuove storie amorose, anche se vi sentite fin troppo liberi di agire a modo vostro. Cercate di non assumere un atteggiamento troppo indisciplinato nei confronti delle nuove opportunità sentimentali.

Vergine: non potete scegliere un futuro partner con la facilità, ma purtroppo questo atteggiamento spregiudicato nei confronti dell'amore vi viene conferito dall'influsso uraniano proveniente dal Toro. Siete comunque coscienti, anche se una nuova storia amorosa inizia, non deve soffocare e minacciare la vostra libertà.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto decisi a mantenere i vostri spazi in amore, anche se vi avvicinate alle novità amorose con curiosità ed eleganza. Niente controlli o forzature quindi, tutto deve fluire nel verso giusto, quello deciso dal destino e voi lo accetterete senza remore.

Scorpione: la stanchezza derivante da faticosi progetti lavorativi, portati avanti con intraprendenza da voi amici dello Scorpione, si fa sentire ma non arginate le vostre sensazioni amorose, potreste perdervi intriganti opportunità.

Sagittario: siete alla ricerca di sensazioni davvero eccitanti, allora potreste decidere di intraprendere una splendida avventura e partire per qualche giorno. Chissà che in un luogo straniero non possiate trovare una persona che vi faccia vivere emozioni sorprendenti.

Capricorno: non lasciate che le paure e le insicurezze si impadroniscano di voi e vi limitino nel vivere le nuove storie. L'incrocio planetario saturno-Luna si fa sentire e acuisce una scarsa fiducia in voi stessi.

Spesso però siete attratti da persone che non sono adatte a voi, quando invece guardandovi intorno potrebbe esserci una in particolare che vi renderà felici.

Acquario: siete alla ricerca di emozioni forti che vi facciano battere il cuore, uscendo dal torpore emotivo. Trovatevi dunque un hobby che vi diverta e possa ampliare la lista delle nuove conoscenze.

Pesci: siete molto stanchi e il lavoro vi ha snervato, il buon senso vi consiglierebbe di andare a riposare ma i transiti planetari vi spingono a uscire e a divertirvi, quindi folleggiate lasciandovi andare a entusiasmanti avventure amorose.