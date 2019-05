Le previsioni astrali seguenti puntano un riflettore sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, approfondendo in modo dettagliato lo studio delle effemeridi nell'Oroscopo di domenica segno per segno.

Buone notizie nell'oroscopo di domenica

Ariete: l'influsso della Luna in Acquario si fa sentire per voi amici dell'Ariete e vi rende eccentrici e un tantino anticonformisti. Sentirete una certa spinta rivoluzionaria che vi fa uscire fuori dagli schemi, osando nei confronti dell'amore.

Non temete dunque, otterrete successo.

Toro: alcuni problemi vi affliggeranno e non vi faranno dormire come vorreste. Cercate di arginare questa inquietudine, forse prodotta dalla quadratura di Luna e Urano, che vi rende molto indecisi anche in ambito sentimentale.

Gemelli: molto aperti e comunicativi nei confronti degli altri, offrirete un valido aiuto a chi ne ha bisogno, dandovi da fare non solo con le parole ma anche con i fatti. Esprimendo verbalmente i vostri sentimenti alla persona amata, non sbaglierete la scelta delle parole che dimostreranno la profondità dei vostri sentimenti.

L'oroscopo di domani 26 maggio.

Cancro: voi Cancro single sarete molto attratti fisicamente da probabili futuri partner e non esiterete a mettere in chiaro le sensazioni che provate. Buona l'intesa per voi che siete in coppia, vi sarà complice Marte che insieme a Urano del Toro, vi garantisce sensazioni intense.

Leone: siete molto immersi nel presente e fermi sulle vostre decisioni. La vostra comunicazione è buona ma alla fine deciderete di seguire un istinto rivoluzionario che potrebbe farvi prendere decisioni drastiche, anche se necessarie.

Sono previste delle rotture sentimentali, dovute a incomprensioni.

Vergine: Giove in quadratura con Nettuno diventa un potente anestetico astrale e smorza le preoccupazioni, arginando il fiume di pensieri che scorre impetuoso nella vostra mente. Ma attenzione che questa sensazione di stare con la testa tra le nuvole potrebbe essere pericolosa e controproducente per le scelte che dovrete intraprendere.

Previsioni astrali sensibili dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: anche se apparite indifferenti alle smancerie o alle manifestazioni d'amore, non è certo così.

Il fatto è che l'astro lunare posizionato in Acquario trasforma le vostre emozioni e le 'raffredda', ma forse questo atteggiamento è dovuto a un vostro bisogno di distaccarvi dalla massa in modo bizzarro.

Scorpione: Urano e Venere in opposizione si fanno sentire da voi amici dello Scorpione e potreste essere alquanto nervosi, forse per via di un distacco emotivo proveniente da un membro della famiglia o da parte della persona amata. State indugiando su varie decisioni da prendere per cambiare la vostra vita in positivo, ma concedetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per riflettere.

Sagittario: i transiti planetari vi danno una spinta fortunata, benefica per gonfiare la vostra autostima. Questo influsso positivo vi renderà più ottimisti e allegri, sicuri di voi stessi e convinti che potrete abbattere anche le montagne con un dito solo. Cercate però di aprirvi di più all'ascolto degli altri.

Capricorno: un sesto senso tipicamente plutoniano vi preserverà da incidenti e difficoltà, riuscendo a farvi evitare delle situazioni pericolose.

Utilizzate questa stessa intuizione fortunata per ottenere successo in ambito sentimentale, anche il razionale Saturno vi sarà alleato.

Acquario: disinvolti e simpatici con la Luna nel segno, tuttavia cercherete di tenere a bada le emozioni assumendo un atteggiamento controllato nei confronti dell'amore. Una certa pigrizia nell'attuare i vostri progetti futuri si riscontra grazie al trigono di Luna e Mercurio.

Pesci: i vostri obiettivi finali sono offuscati dall'influsso di Nettuno che vi inebria la mente, confondendovi e facendovi sbandare nei confronti della vita. Molto fanatici, rischierete di vagare senza meta nel labirinto dei sentimenti, quindi cercate di far ritornare il vostro io razionale dalle vacanze.