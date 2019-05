I nativi del segno dei Pesci in questa ormai imminente estate sembrano sembrano doversi preparare a diverse negatività in vari ambiti della vita.

L'amore ancora non busserà alla vostra porta e le relazioni longeve presenteranno della 'ruggine' che potrebbero portare a conseguenze inevitabili.

Pubblicità

Pubblicità

come rotture e separazioni. Uno dei pochi aspetti positivi sono le grandi energie a vostra disposizione, quindi cercate di migliorare la vostra vita lavorativa il prima possibile.

Amore e affetti

Purtroppo Giove si renderà molto ostico per l'amore all'interno delle coppie, anche per quelle che durano da anni. Infatti, molte certezze acquisite e già in fase di analisi crolleranno e potrebbero determinare anche delle rotture ad estate inoltrata a causa dell'opposizione implacabile di Marte.

Oroscopo estate, Pesci: amore in caduta libera, stress dietro l'angolo

Per voi single la situazione non cambia. Sarete ancora piuttosto incerti sull'aspetto sentimentale, e se farete degli incontri, questi non evolveranno in relazioni né brevi né durature. Momenti difficili per voi del segno dei Pesci. Al momento sarete più leali con voi stessi solamente se preferirete non avventurarvi in 'vicoli ciechi'.

Voto: 4

Lavoro e studio

Sempre questo "malefico" Giove non vi permetterà di realizzare quei progetti a cui tenete così tanto.

Pubblicità

Sarete comunque al lavoro, e sarete ottimi stakanovisti, ma i risultati non sempre corrisponderanno alle vostre aspettative. Meglio attendere il mese di agosto per essere certi di avere alcune soddisfazioni. Sarete più diffidenti, e fate bene, perché non sarà un propizio per le relazioni fra colleghi e con il capo. Qualche investimento potrebbe procurarvi problemi di natura economica, oppure non decollare affatto.

Questa estate dovrete analizzare bene le nuove proposte di lavoro prima di cominciare la relativa avventura.

Se la proposta vi piacerà, o comunque se non avrete altra scelta che accettare, dovrete essere sempre efficienti anche se ci saranno numerose situazioni che vi spingeranno a mollare. Marte vi procurerà l'energia necessaria, Saturno sarà benevolo con la stabilizzazione di qualche lavoro.

Voto: 5

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, Marte vi offrirà molta voglia di fare ed energie da spendere sul campo lavorativo e che non esaurirete molto facilmente grazie alla vostra tenacia.

Pubblicità

Le delusioni però saranno molte, e con esse aumenterà anche il pessimismo che già persiste da molto tempo nella vostra mente. Questa situazione potrebbe creare forte stress più sul piano emotivo che su quello fisico. Bersagliati dal nervosismo, potreste avere dei problemi a cuore e fegato, quindi teneteli sotto controllo mangiando meno e solo cose di qualità.

Voto: 5