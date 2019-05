Durante la giornata di martedì 21 maggio, i Pesci si sentiranno estremamente in balìa delle loro emozioni a causa di Nettuno, che farà risvegliare il loro istinto primordiale. Dovranno mantenere i nervi saldi, esattamente come il Sagittario. Il Sole, che stanzia sempre sui Gemelli, favorirà i guadagni e il successo sul proprio posto di lavoro. Instabilità amorosa per Cancro e Bilancia.

L'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un amico non sembra apparirvi sincero come lo era un tempo.

Oroscopo 21 maggio: incomprensioni per Ariete, problemi lavorativi per Bilancia

La distanza, oppure semplicemente le troppe divergenze tra di voi, vi mettono in condizione di non frequentarvi più. Se non ci tenete, evitate di contattarlo soltanto per non apparire scortesi.

Toro: tanti progetti e così poco tempo. La mattinata di martedì sarà costellata di impegni, ma chi dice che non potreste impiegare la vostra creatività proprio lì? Sicuramente, potranno essere favoriti gli incentivi finanziari o comunque promozionali.

Gemelli: un piccolo guadagno vi farà tirare un sospiro di sollievo, ma anche se l'ottimismo non dovrebbe mai mancare, non fatevi ingannare troppo dall'influsso del Sole.

C'è tanta luce al momento, ma non fatevi “accecare”.

Cancro: “lunatico”. L'influsso della Luna vi rende molto indecisi, per non dire volubili. Avete l'eros dalla vostra e in serata qualcosa di “hot” potrebbe accadere, ma dovete accordare l'eros con i sentimenti che realmente provate. Cercate di guardare dentro di voi.

Leone: ancora tentennamenti sul lavoro. Vi sentite troppo spossati al momento per fare qualcosa di concreto, ma ovviamente riuscirete ad essere più intraprendenti, sul piano della creatività, nei rapporti interpersonali.

Vergine: al mattino il lavoro risulterà molto faticoso, la sera spazio al divertimento. Un amico vi aiuta ad uscire un po' dal guscio che vi siete costruiti e naturalmente sarete voi a fare degli ulteriori passi percorrendo una scia disinibita. Sbizzarritevi sul vostro look.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il distacco del partner vi induce a lasciargli i suoi spazi, anche perché avete già dei problemi lavorativi che assorbono molte energie mentali.

Il fronte dello stress sarà molto duro da abbattere.

Scorpione: litigio fra amici. Ci potrebbero essere delle baruffe, forse legate a ragioni di gelosia o comunque sul piano sentimentale. Meglio non lasciarsi trascinare dall'emozione negativa del momento.

Sagittario: umore basso. Il nervosismo accumulato potrebbe esplodere, potreste attaccare qualcuno che, già da tempo, non vi sta a genio. Anche se vi doveste togliere qualche soddisfazione, dovrete cercare di darvi una calmata.

Capricorno: guadagnerete la stima dei colleghi nel pomeriggio, quando avrete modo di dimostrare il vostro valore così com'è, senza artifici. L'eros potrebbe essere seriamente compromesso da un po' di tensione che aleggia fra voi e il partner.

Acquario: momenti di quiete con il partner. Probabilmente potrebbero anche esserci delle sorprese sul fronte economico. Nel pomeriggio, il lavoro subirà un lieve rialzo con un incarico che risulterà ben riuscito grazie alla vostra fantasia.

Pesci: siete inclini a litigare facilmente, ma siete sempre in grado di controllarvi. Il pomeriggio vi metterà a dura prova, con qualche collega o con qualche amico che potrebbe prendervi in giro più del dovuto. Rimanete calmi.