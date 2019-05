Voi nativi del segno dello Scorpione questa estate avrete successi e guadagni sul settore economico, ma dovrete lavorare ancora molto per l'ambito sentimentale. Se vi impegnerete a far evolvere il vostro rapporto rendendolo più maturo, potrete finalmente fare i progetti che entrambi cercate. Fortuna alle stelle, salute al top.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

La situazione all'interno della coppia questa estate si presenta ancora poco evoluta e colma di complicazioni; ci sarà un forte bisogno di maturare la vostra relazione e la sensazione e la voglia di farlo proverrà da entrambe le parti. Se ci riuscirete, entro la fine dell'estate avrete già la carica giusta per fare progetti che incrementeranno il vostro legame.

Voi ancora cuori solitari potrete fare degli incontri che davvero potrebbero cambiarvi la vita in positivo: Marte è in una posizione favorevole per intavolare sia relazioni basate sul sentimento che sulla passione. Il fascino e il carisma non vi mancheranno di certo, anzi.

Oroscopo estate, Scorpione: energici sul lavoro, relazione in evoluzione

Voto: 6

Lavoro e studio

Giove è nella vostra casa astrologica, quindi i successi li otterrete con energia, entusiasmo e con ottimi guadagni soprattutto nei periodi di inizio e fine estate, quando riuscirete a raccogliere i primi frutti di quanto avete seminato. Sono favorite anche le collaborazioni fra colleghi e capo, i quali si congratuleranno con voi per le vostre prestazioni lavorative eccellenti.

Voi che siete ancora in cerca di occupazione, fareste meglio ad investire su qualcosa.

Pubblicità

La ricerca di Lavoro si prospetterà molto difficile, ma una volta raggiunto questo obiettivo per voi sarà un gioco da ragazzi conseguire i vari obiettivi che il lavoro vi porrà. Creatività alle stelle.

Lo studio per voi studenti si farà sentire in tutta la sua pesantezza, ma sarete motivati e carichi. Avete soltanto bisogno di una spintarella ogni tanto, ma il resto saprete farlo da soli e con poco sforzo. Voto: 8

Fortuna e salute

Marte vi sarà favorevole a giugno e settembre per quanto riguarda le forze fisiche.

Sarà in questi mesi infatti che non avrete 'doloretti' di varia natura e che lo stress non vi colpirà così forte da dover per forza di cose staccare la spina. La fortuna va molto meglio se vi focalizzerete sull'ambito economico, quindi sono favoriti guadagni ed investimenti, anche se dovranno essere fatti con la massima cautela. Buono anche il livello organizzativo. I viaggi sono consigliati, ma che siano brevi e senza ripercussioni troppo pensanti sulle vostre finanze, ancora abbastanza incerte.

Pubblicità

Molto meglio spostamenti e viaggi fatti a scopo lavorativo e con qualcuno che potrebbe farvi fare balzi in avanti il prima possibile. Voto: 7