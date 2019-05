Oroscopo estate, Bilancia: rapporti alle stelle, lavoro di un gradino più in basso

Voi del segno della Bilancia questa estate 2019 avrete un bel voto '9' per quanto riguarda l'ambito sentimentale ed erotico. Di un gradino indietro è presente il Lavoro, più remunerativo anche se non di molto, ma decisamente più faticoso. Saranno di enorme importanza i momenti dedicati al relax assoluto, con passeggiate non troppo lunghe e viaggi abbastanza brevi.

Amore e affetti

Dopo molto tempo passato a penare sulla vostra situazione sentimentale, questa estate Giove vi farà vivere una carica erotica pazzesca e pienamente soddisfacente con il vostro partner. Sarà una stagione più leggera e spensierata, libera – ma non del tutto – da quelle numerose e pesantissime perplessità che hanno ostacolato a lungo il vostro istinto. Bisognerebbe attendere un po' per intavolare progetti importanti, magari dopo luglio, ma per adesso voi non ve ne preoccuperete più di tanto.

Godetevi il momento senza pensare troppo al futuro e alle sue implicazioni.

Voi single avrete occasione di incontrare qualcuno che riesca a fare breccia nel vostro cuore e che arrivi con voi ad una relazione duratura e affiatata. Se dovrete essere voi a fare il primo passo, magari per timidezza dell'altro, attendete il momento adatto per approcciarvi, mostrandovi spontanei e sensuali, e riuscirete a fare la conquista che cercavate.

Voto: 7

Lavoro e studio

L'influsso di Giove e l'energia di Marte conferirà al vostro segno una grande voglia di mettersi in gioco anche per quanto riguarda progetti nuovi a cui voi non avevate minimamente pensato in precedenza.

Saturno però vi porrà qualche ostacolo che dovrete superare con tanta pazienza. Cercate di non esagerare con le uscite nei momenti di maggior stress lavorativo, o potreste perdere troppo presto il brio necessario per affrontare ogni giornata sul posto di lavoro.

Per voi che state ancora cercando un lavoro sarà bene mettervi in gioco da subito, anche perché giugno risulta essere molto fortunato per voi a livello lavorativo. Gli studi potrebbero andare bene, se non vi lascerete distrarre così facilmente. È estate, e qualche sfizio è concesso, anche quello di saltare qualche giorno di studio, ma non esagerate con le pause.

Voto: 7

Fortuna e salute

I primi mesi estivi vi faranno recuperare le forze che avete perduto durante la primavera, quindi vanno bene le gite fuori porta, ma sempre di breve durata, dal momento che il lavoro impegnativo dei mesi estivi non permetterà troppa stanchezza accumulata inutilmente. Cercate di fare più passeggiate per rilassarvi sia mentalmente che fisicamente. I viaggi lunghi sono permessi soltanto per finalità lavorative e organizzative.

Voto: 6