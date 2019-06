L'Oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia pura applicata alla quotidianità.

Intanto, prima di iniziare a dare qualche anticipo sulla giornata in esame ricordiamo che il periodo sotto osservazione, come da titolo, sarà in esclusiva per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ottime le aspettative in questo caso per il prestante segno di Acqua, favorito dalla 'musa dei poeti' soprattutto nei settori riguardanti i rapporti sentimentali, familiari o in eventuali progetti da mettere in moto a breve e lungo termine.

Oroscopo del giorno 13 giugno. Astrologia, classifica e previsioni: la Luna 'sposa' il segno dello Scorpione

Poche le chance di successo invece, secondo le previsioni di giovedì 13 giugno, per coloro appartenenti al simbolo astrale dell'Acquario, quest'oggi valutato con solo due stelline relative ai periodi da 'ko'.

Classifica stelline 13 giugno

Curiosi di sapere quali saranno i segni vincenti nella parte centrale dell'attuale settimana? Pronta e già disponibile da consultare, ovviamente sempre in esclusiva per voi lettori, la classifica studiata sulle effemeridi di giovedì e messa in chiaro nella nuova classifica stelline del giorno 13 giugno 2019. In ottima posizione, troviamo quest'oggi ben tre segni con, purtroppo, uno solo con preannunciate difficoltà.

Il resoconto estrapolato dall'Astrologia del momento è condensato nella scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo giovedì 13 giugno, Luna in Scorpione

Bilancia - La giornata sarà sufficientemente positiva, ricca di emozioni ma anche di serenità. Non intavolate confronti con chi riesce a tenervi testa, ok? Almeno oggi e domani lasciate correre... Nel privato, forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro.

Curate l’alimentazione cercando di fare una vita regolare: avete bisogno di maggiore equilibrio psicofisico soprattutto in amore: approfittate di questo giovedì per chiarirvi con le persone con le quali erano sorte tensioni e discussioni negli ultimi giorni. Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare un dialogo ed eventualmente anche dei diverbi, per poi risolvere positivamente la questione con chi amate. Single, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni, l'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi con il quale esponete le vostre idee.

Le previsioni del giorno invogliano affinché restiate calmi: respirate profondamente e pensate prima di agire. Nel lavoro infine, la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Ci potrebbero essere (ma non è detto!) buoni guadagni che vi faranno davvero tanto piacere.

Scorpione 'top del giorno' - Giornata davvero importante per voi Scorpione e di certo molto positiva. Sarete di ottimo umore per merito di una splendida Luna nel segno in ingresso nel settore già dalle ore 06:02 del mattino.

Riuscirete pertanto anche a mediare qualche momento di tensione che dovesse arrivare nel corso del periodo. Se avete un’idea dovrete solo convincere la persona (o le persone) interessata a realizzarla: saprete essere persuasivi? Per quanto riguarda l’amore c’è un’aria assai frizzante in giro già da adesso. In coppia, inutile aspettare ancora visto il buonumore che avete già da subito. Intanto, le stelle consigliano in primis di lasciarsi andare ai buoni propositi, senz'altro dettati dal cuore verso il partner. Vivrete quindi delle belle sensazioni, prima sulla pelle e poi nell'anima in grado di cancellare brutti ricordi di eventi passati. Single, avrete l'umore alle stelle ed il vostro entusiasmo sarà persino molto 'contagioso'. Sarete così gioiosi che saprete rallegrare chi non sarà del vostro stesso parere: perfetto così! Nel lavoro, anche qua la giornata risulterà essere molto propizia: arriveranno senza meno delle idee ingegnose che potrete mettere in atto con la collaborazione delle persone che vi circondano.

Sagittario - In arrivo un giovedì 13 giugno all'altezza di sogni e desideri. La giornata inizierà decisamente bene: finalmente troverete il modo per sciogliere un nodo che vi stava affliggendo da un po’ di tempo a questa parte e che probabilmente rischiava di farvi compiere diversi errori. Con l’animo più leggero riuscirete ad affrontare una situazione alquanto scomoda e buttarla definitivamente alle spalle. Dedicate la serata a chi avete a fianco immergendovi nel più totale relax, ok? In amore, il vostro cuore sarà molto più appagato del solito in quanto riceverete tutta la gratificazione delle persone a cui volete più bene. Vi darete da fare e vi sentirete utili, cosa che renderà questa giornata particolarmente pregna di soddisfazioni. Single, la vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile e avrete una pace interiore tale da permettervi di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti sentimentali presenti e futuri. Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Potrebbero nascere occasioni in grado di favorire nuovi progetti, il che stimolerà a dare sempre il meglio.

Capricorno - Giornata abbastanza in positivo, valutata nelle predizioni di giovedì in linea con la mediocre normalità. In pratica il periodo si presume possa essere senza scossoni di rilievo e per certi versi persino addirittura monotono. In tanti si sentiranno addosso una certa pigrizia difficile da debellare (anche perché mancherà la buona volontà di farlo seriamente), pertanto sarà da assecondare con semplice serenità: non ci saranno conseguenze... Certo, potrebbe far capolino qualche insidia, ma sarà facilmente eliminata con la più totale indifferenza, senza reagire. In amore, riceverete e darete tanto amore e, come risposta, sarete invasi da effusioni particolarmente dolci e piacevoli in grado di dare un grosso sprint a questa giornata. Avrete intorno le persone più importanti della vostra vita e questo vi appagherà rendendovi felici. Single, sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portarvi ad un incontro interessante. Lasciatevi andare e divertitevi senza pensare ad altro. Nel lavoro, non siate timidi ma intraprendenti: cercate di cogliere ogni occasione lavorativa che vi verrà data 'al volo'.

Acquario - Una giornata negativa in tutto e per tutto? Ebbene, secondo la qualità espressa dalle effemeridi di vostra competenza potrebbe essere davvero così. Ci saranno in teoria un po’ di gatte da pelare, sia oggi che domani, ma per fortuna avrete la giusta concentrazione e i riflessi quasi all'altezza della situazione. Cominciate a preparare il terreno, seminate nel modo giusto perché presto dovrete fare scelte e/o cose davvero importanti... E se dovesse esserci da schierarsi? Fatelo! Logicamente con chiarezza e con incisività, ma fatelo subito, ok? In campo sentimentale, nonostante i vostri sforzi faticherete a dialogare con le persone care. A tratti vi sembrerà di parlare due lingue diverse e questo vi urterà parecchio. Non riscontrerete quella solita sintonia con il partner e forse vi renderete protagonisti di capricci che di certo non saranno assecondati dalla persona al vostro fianco, sappiatelo! Single, il vostro cattivo umore avrà un'influenza negativa sulle relazioni interpersonali, ma non vi saranno tuttavia discussioni importanti. Quindi, cercate di restare calmi e tranquillizzatevi: a tutto (o quasi) c'è rimedio... Nel lavoro invece, farete appello alla vostra forza di volontà, ma soprattutto alla pazienza. Per non cedere al nervosismo continuate a fare buon viso, seppur a cattivo gioco.

Pesci - Questo metà settimana per tanti di voi dei Pesci non avrà riscontri negativi, anzi, quasi tutto tenderà a scorrere nel migliore dei modi. In teoria, la giornata non comincerà in modo idilliaco, ma neanche malaccio. Vi sentirete abbastanza in forma e, col passare delle ore, la carica aumenterà in modo sempre più marcata. Rimboccatevi le maniche e agite: un traguardo che inseguite da tanto tempo si sta finalmente avvicinando a positiva conclusione. Secondo l'oroscopo del giorno 13 giugno, invece, riguardo l'amore, la sintonia con la vostra metà raggiungerà l'apice e riuscirete finalmente a trascorrerete un'ottima giornata. Vi sarà data la possibilità di scegliere sul da farsi, potrete quindi fare ciò che avete sempre rimandato, ovviamente con la benedizione della persona amata, il che non è davvero poco! Se single invece, questo giovedì si svolgerà al meglio grazie al vostro entusiasmo e alle vostre iniziative interessanti, davvero mai scontate. Sarete animati da un grande ottimismo, il che vi farà svegliare presto facendovi vivere questa giornata con lo spirito giusto. Nel lavoro, per chiudere, le stelle saranno in ottima posizione: si prevedono pertanto delle novità liete capaci senz'altro di rendervi più positivi e disponibili verso colleghi e superiori.