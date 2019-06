La settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno sarà molto equilibrata per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà qualche problema in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi giorni dovrete cercare di non stressarvi troppo con i problemi lavorativi. Se avete questioni da risolvere è meglio che rimandiate in un secondo momento. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione sentimentale, che per alcuni potrebbe essere in crisi.

Toro: Venere sfavorevole porterà parecchia tensione nella vita di coppia. Qualcuno potrebbe non sentirsi soddisfatto e sfogare la propria frustrazione con il partner. Le giornate migliori invece, quelle di martedì e mercoledì.

Gemelli: nelle prime giornate della settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 giugno potrebbe verificarsi qualche imprevisto. Cercate comunque di non essere troppo apprensivi: le soddisfazioni arriveranno presto. Chi ha chiuso una relazione da poco tempo dovrà cercare di riprendere la propria vita in mano.

Oroscopo settimana dal 17 al 23 giugno: Leone sicuro, Bilancia fortunata

Cancro: in questo particolare periodo siete molto energici e tutti se ne stanno accorgendo. Se dovete portare avanti nuovi progetti questo è il periodo adatto. Qualche nuova conoscenza potrebbe agevolarvi nella realizzazione dei vostri programmi.

Leone: finalmente le stelle sembrano sorridervi in questa settimana dal 17 al 23 giugno. Qualcuno che di recente ha dovuto superare una crisi economica sembra adesso aver recuperato alla grande. Avete acquistato maggiore sicurezza e questo vi rende molto affascinanti agli occhi del partner.

Vergine: questo periodo sembra essere molto fortunato per voi. Sul lavoro sarete voi i protagonisti di questa settimana. Cercate di spingere al massimo se avete degli obbiettivi particolari da raggiungere. Luna favorevole soprattutto nel weekend.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le relazioni amorose sono al top per voi: finalmente sentite di avere accanto la persona giusta. Per chi invece è ancora single, potrebbero esserci dei lieti incontri tra giovedì e venerdì.

Qualcuno è alla prese con la programmazione delle vacanze estive.

Scorpione: in amore avete bisogno di provare delle continue emozioni. In questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 potrebbero arrivare litigi e forti discussioni proprio con il partner. Prestate attenzione a non esagerare e a non essere troppo impulsivi.

Sagittario: nella vita di coppia avete bisogno dei vostri spazi. In una relazione date tutto di voi, ma volete comunque mantenere la vostra assoluta libertà.

Tra lunedì e mercoledì potrebbe arrivare qualche inconveniente lavorativo.

Capricorno: purtroppo Mercurio vi sarà opposto e ciò non permetterà ai vostri progetti di proseguire in maniera liscia. Al momento è il caso di prendervi un periodo di pausa, per ritornare poi più forti di prima.

Acquario: nella settimana dal 17 al 23 giugno potreste rischiare di sentirvi parecchio ansiosi. In amore non vi sentite molto amati dal vostro partner, ma potrebbe essere solo una vostra sensazione.

Cercate di parlarne e di risolvere i problemi, prima che questi peggiorino.

Pesci: questo periodo è un po' sottotono per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. Nella prima parte della settimana potreste essere un po' giù di corda, ma nel weekend è previsto un recupero.