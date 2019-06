L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì segnala una rinascita per ciascun segno zodiacale grazie ai passaggi planetari favorevoli. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: più disponibili e comprensivi nei confronti del partner, sarete apprezzati di sicuro per la vostra estrema sensibilità. I transiti planetari vi invitano a non avere paura di manifestare le vostre debolezze nella relazione di coppia poiché chi vi ama di sicuro vi sosterrà e ne uscirete più maturi e innamorati di prima.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Urano nel vostro cielo è messo alle strette da una Luna emotiva in posizione di trigono. Ad un tratto la relazione di coppia diventa più concreta e concentrata nel presente. In ogni caso non starete con le mani in mano, vivendo il rapporto di coppia e dandovi all'azione con energia e determinazione.

Gemelli: le passioni per voi amici dei Gemelli diventano più coinvolgenti con il partner grazie alla presenza dell'astro venusiano e di Sole nel segno.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 12 giugno.

Il coinvolgimento amoroso torna a fare capolino nella vostra storia, quindi approfittatene subito.

Cancro: al vostro partner non passerà di certo inosservato il vostro fascino e la vostra sensualità. Tuttavia l'influsso marziano si fa sentire in coppia e vi rende troppo duri nei confronti delle faccende di cuore. Attenzione, rischierete di far disperare la vostra metà.

Leone: in coppia, i transiti planetari favorevoli vi garantiscono maggiore complicità.

Pubblicità

Potrete così approfondire alcune problematiche mai discusse e comunicare maggiormente con il partner, per migliorare la vostra relazione a due.

Vergine: la Luna nel vostro cielo vi rende molto emotivi e forma una quadratura sia con Venere che con Giove. La vostra relazione di coppia così si complica un tantino e questi attriti vi creano confusione, ma potrete vincere questi aspetti sfavorevoli ricorrendo alla diplomazia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra visione della vita lambisce come in un abbraccio anche la vostra relazione amorosa e la migliora, grazie a una vostra vitalità che non ha eguali.

Solo cercate di dialogare un po' di più, il confronto renderà la vostra storia più solida.

Scorpione: è un nuovo inizio per la vostra relazione a due e non vi aggrapperete a ricordi passati, ma vi aprirete a questa estrema innovazione poiché spinti da un'energia trascendentale di Nettuno e Plutone in sestile. Occorre che tiriate fuori degli impulsi inconsci e nascosti per risorgere rigenerati in coppia.

Sagittario: il vostro rapporto di coppia martedì sarà favorito.

Pubblicità

Sembra che la bufera emotiva nel vostro cielo sia passata e che ricompaia il sereno, questo per garantirvi una storia più stabile e romantica.

Capricorno: con una Luna in trigono che incrocia le sue energie con Plutone, i rapporti amorosi vanno presi sul serio e al tempo stesso abbandonerete una superficialità che di sicuro non giova all'amore. Questo transito vi rende molto sensibili e comprensivi, quindi via libera alle emozioni intense: non ve ne pentirete.

Pubblicità

Acquario: Venere e Sole dal domicilio dei Gemelli spingono l'amore in direzione del vostro cielo. Ma apparite stanchi, forse per via degli impegni lavorativi che vi logorano o a causa dell'attaccamento alla persona amata che chiede continue attenzioni da voi.

Pesci: lasciate le problematiche lavorative al di fuori della coppia. Siete nervosi e subite l'opposizione di una Luna un po' dispettosa nei vostri confronti. Ma cercate di contenere un'irritabilità che potrebbe complicare anche la sfera sentimentale.