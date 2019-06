La seconda settimana di giugno ha appena avuto inizio, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa per il Leone, che potrà fare affidamento sul favore dei pianeti, quali Venere e Giove, e anche per lo Scorpione, per il quale ci saranno delle novità. Il Cancro, invece, pur approfittando degli influssi di Plutone che lo rendono grintoso e ambizioso dovrà ragionare bene sui prossimi passi da compiere. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 11 giugno 2019 per tutti i segni dello zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche dell'11 giugno 2019, segno per segno

Ariete: inizio settimana impegnativo, ma che può regalare belle soddisfazioni. È un buon momento per coloro i quali desiderano farsi avanti, sia negli affari che in amore. Non abbiate timore di dar voce ai vostri pensieri, la paura di un rifiuto non deve spaventarvi al punto di non esporvi, così facendo potreste perdere delle occasioni importanti.

Toro: Saturno è dalla vostra parte, questo vi darà una marcia in più durante il corso di questa seconda settimana di giugno.

È un momento interessante per gli affari, qualcuno potrebbe concludere un progetto importante o finalizzare una vendita proficua. In famiglia e in amore potreste apparire un po’ assenti, recupero nel weekend.

Gemelli: martedì 11 giugno sarà una giornata frenetica per il segno, in ambito lavorativo potrebbero esserci delle situazioni da risolvere. Da mercoledì i Gemelli potranno respirare un’aria più rilassata, con Venere favorevole i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale.

La passione si riaccende all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare incontri interessanti per il futuro.

Cancro: gli influssi di Plutone vi rendono molto ambiziosi, in queste giornate più che mai vi sentirete determinati a raggiungere alcuni obiettivi. Purtroppo non sempre si hanno le possibilità necessarie e questo potrebbe farvi sprofondare nella tristezza e nell’insoddisfazione. Il consiglio è quello di essere obiettivi ed impegnare le vostre energie in progetti che realmente si possono realizzare da qui a breve.

Leone: Venere, Giove e Sole in posizione favorevole, renderanno questa settimana vantaggiosa per il segno. Sarete facilitati nella gestione dei rapporti interpersonali, ci sarà serenità e complicità all’interno dei rapporti di coppia e le relazioni iniziate da poco regaleranno le prime conferme. Anche in ambito lavorativo è un buon momento, chi è alla ricerca di compromessi potrebbe trovarne uno migliore, mentre qualcuno potrebbe concludere un accordo interessante.

Vergine: nonostante la Luna sia dalla vostra parte, quella di martedì 11 giugno si rivelerà una giornata sottotono per il segno. Vi sentirete confusi e in diverse occasioni potreste non riuscire a reagire come vi eravate prefissati. Il consiglio degli astri per questa giornata è di esporsi il meno possibile, ritagliatevi dei momenti di riflessione per capire come meglio procedere e aspettate la giornata di mercoledì per farvi avanti.

Bilancia: gli influssi della Luna vi spingeranno a fare un po’ di autoanalisi durante la giornata di martedì.

Avete bisogno di un momento da dedicare solo a voi stessi, ma soprattutto di far chiarezza su alcune situazioni nate nelle giornate precedenti. È un momento strano per quanto riguarda i sentimenti, non mancano i dubbi e le incertezze, tuttavia le coppie insieme da tempo non avranno nulla da temere.

Scorpione: durante questa giornata potrebbero finalmente arrivare delle notizie positive per il segno, grazie anche agli influssi di Mercurio. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo si rivelerà una giornata interessante, con occasioni da non perdere. Cielo positivo per i sentimenti, incontri favoriti.

Sagittario: un quadro astrale positivo protegge il segno durante queste giornate iniziali del mese di giugno, tuttavia la giornata di martedì 11 potrebbe rivelarsi leggermente sottotono. Potreste sentirvi particolarmente fuori forma ed avvertire un calo di energie. Anche gestire i rapporti interpersonali potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, ma già da mercoledì avvertirete un veloce recupero.

Capricorno: sarà una giornata impegnativa soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Potreste decidere di tagliare i rami secchi e dunque mettere fine a quelle relazioni o rapporti che si sono rivelati controproducenti per voi. Da troppo tempo potreste avvertire disagio e tensione in compagnia di qualcuno che non apprezza a dovere le vostre qualità, è giunto il momento di salvaguardarsi.

Acquario: inizio settimana sottotono per il segno, soprattutto per il fisico. Già a partire dalla giornata di domenica qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie, con probabili fastidi fisici a gambe e schiena. Sarete più nervosi ed irritabili del solito e questo potrebbe portare alla nascita di contrasti, sia in amore che in ambito lavorativo.

Pesci: la seconda settimana di giugno non inizia nel migliore dei modi per i Pesci, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sono diversi dubbi. Nelle ultime giornate chi vive in coppia potrebbe aver avuto difficoltà a trovare un confronto con l’altra persona, ora tensione e nervosismo sembrano aumentare la distanza. Siate cauti, meglio attendere le giornate di giovedì e venerdì per cercare un chiarimento. Bene la sfera lavorativa.