L'Oroscopo di martedì è pronto a sottolineare le opportunità lavorative e le sensazioni amorose di ciascun simbolo zodiacale. Gli incroci planetari sono ricchi di sorprese nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: la quadratura di Saturno e Marte si fa sentire e pesa, complicando la vostra situazione lavorativa. Vi sentite molto stanchi e non riuscite a fronteggiare gli imprevisti che giungono uno dietro all'altro.

Pubblicità

Pubblicità

In compenso, l'amore è in ripresa.

Toro: la Luna dal domicilio della Vergine vi rende più seri nei confronti dell'amore e sentirete il bisogno di dare maggiore profondità ai sentimenti. In ambito lavorativo, avvertirete una tendenza a emergere e a primeggiare.

Gemelli: l'ottima posizione di Mercurio vi apre a un dialogo costruttivo utile soprattutto in ambito professionale. Potrete concentrare le vostre energie, esponendo un progetto a cui tenete e rimettendo così in ballo le vostre aspettative.

L'oroscopo di domani 11 giugno.

In amore, non dimenticatevi della posizione favorevole di Venere nel vostro cielo.

Cancro: Saturno in opposizione mal sopporta l'energia dirompente di Marte nel vostro cielo e crea dei conflitti che riuscirete a superare solo evitandovi di nascondervi. Affrontando invece le difficoltà a viso aperto, avrete la meglio e potrete uscirne più forti di prima.

Leone: la vostra sfera affettiva si riempie di splendide sensazioni amorose e potrete contare su una Venere favorevole che facilita i nuovi incontri per voi single e approfondisce quelli esistenti con maggiore slancio e romanticismo.

Pubblicità

In ambito lavorativo, attenzione a non incaponirvi nel raggiungere sempre i risultati da voi sperati.

Vergine: la Luna nel vostro cielo rende fortunata la vostra sfera lavorativa e otterrete successo senza troppo sforzo e fatica. Saranno favorite soprattutto le attività commerciali che prevedono il contatto con il pubblico e alcuni di voi Vergine potreste pensare di cambiare lavoro. In amore i rapporti diventano più veri e profondi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'amore inizia a sorridervi con Venere che vi rende più simpatici e sensibili.

Attenzione solo a un influsso marziano che vi priva degli stimoli giusti per evolvere. Apparite troppo stanchi anche sul lavoro e questa spossatezza si ripercuote sul risultato finale.

Scorpione: la vostra intuizione vi sarà propizia per far fronte agli impegni lavorativi e potreste accarezzare l'idea di concretizzare un progetto da tempo tenuto nel cassetto. In amore sarete più sensibili nei confronti del partner.

Sagittario: anche se l'amore subisce delle mutazioni non molto favorevoli, non è detto che si presenteranno delle rotture.

Pubblicità

La svolta è più vicina di quello che pensate, solo dovrete essere più aperti ad attuare un compromesso benefico per entrambi. Buono il lavoro con Giove nel segno.

Capricorno: l'opposizione di Marte diventa pesante e quasi insostenibile, tuttavia cercate di andare avanti al meglio e vi impegnate molto in ambito lavorativo. La vostra è una lotta per la conquista del potere, ma gli attacchi esterni sono forti e vi mettono in difficoltà, quindi preparatevi a una battaglia molto competitiva.

Pubblicità

In amore, una Luna sensibile vi rende più emotivi.

Acquario: va bene far fronte agli impegni lavorativi con dedizione, ma cercate di non esagerare altrimenti rischierete di stressarvi troppo. In ambito sentimentale, avrete bisogno di stabilire i vostri spazi difendendo il vostro spirito libero.

Pesci: non siete molto in forma e voi amici dei Pesci subirete l'influsso sfavorevole di una Luna in opposizione che potrebbe creare malattie psicosomatiche che compromettono anche la sfera professionale. Occhio ai pettegolezzi e non scaricate un eccessivo nervosismo in ambito affettivo.