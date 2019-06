L'Oroscopo dell'amore per i single si avvale di transiti planetari favorevoli per attuare il sogno amoroso di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche di mercoledì 5 giugno spingono ciascun simbolo a fare di più, superando la propria mancanza di fiducia in sé stessi.

Buone novità nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: tenete a bada un atteggiamento altalenante che passa dalla malinconia alla risolutezza, con una nonchalance conferitavi da Mercurio.

L'astro marziano vi spinge a superare questa indecisione e a lanciarvi nelle imprese amorose con slancio, attenzione però a non lasciarvi prendere da un impeto eccessivo.

Toro: Marte vi garantisce una sferzata di energia vigorosa, tutta da investire nell'amore. Con Venere nel segno non abbiate paura di osare, risulterete vincenti e potrete conquistare una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Che ne dite di cambiare il vostro look?

Gemelli: competitivi con il Sole nel segno, amerete farvi notare in un gruppo di amici e vi compiacerete delle vostre spiccate qualità.

L'oroscopo dell'amore per i single, 5 giugno.

Non passerete di certo inosservati con la vostra intraprendenza e un ottimismo che non vi abbandona mai. Procedete quindi verso le conquiste amorose.

Cancro: sarete molto lunatici ma anche intuitivi e sensibili, grazie alla Luna che entra nel vostro cielo. Ma cercate di contenere una rabbia esplosiva prodotta dalla presenza di Marte infastidito dalla congiunzione dell'astro d'argento. Questa irritabilità non è l'atteggiamento giusto per approcciarsi alle nuove storie.

Leone: in amore, subirete alcune limitazioni da un vostro familiare che non vi fa attuare i vostri progetti amorosi come vorreste. Cercate di imporvi di più seguendo il vostro istinto e ciò che vi detta il cuore, Marte vi da la spinta giusta.

Vergine: sono previste splendide novità per voi amici della Vergine e non c'è bisogno di andarle a cercare, saranno loro che vi troveranno. Cercate solo di essere più aperti alle nuove opportunità amorose, abbandonando un atteggiamento troppo rigido.

Previsioni astrologiche strepitose dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se l'amore non arriva ancora, non perdete la pazienza. I vostri sogni forse hanno bisogno del tempo prestabilito dal destino per essere attuati, quindi voi nel frattempo perseverate e non avvilitevi. Verrà il vostro momento romantico.

Scorpione: troppo nervosi e puntigliosi per via dell'influsso solare e lunare dal cielo astrologico del Cancro, potreste dare troppa importanza a questioni che alla fine non risultano davvero indispensabili.

La vostra razionalità è troppo offuscata dalle sensazioni, quindi per approfondire le questioni di cuore rimandate a tempi migliori.

Sagittario: il vostro desiderio di una stabilità amorosa è forte ma i transiti planetari puntano un riflettore sul vostro bisogno di avere a tutti i costi l'approvazione degli altri. Sarà mancanza di fiducia in voi stessi? Siete affettuosi, ma questo bisogno di attirare l'attenzione potrebbe farvi conoscere partner che vogliono approfittare di voi, abbindolandovi.

Capricorno: troppo impulsivi e molto insoddisfatti per via di Luna in opposizione, vi terrete tutto dentro rischiando di diventare ombrosi e scontrosi. Eppure quest'energia latente potrebbe essere esternata e rivisitata, per mettere in pratica i vostri sogni con maggiore risolutezza.

Acquario: state vivendo una fase di conflitti interiori ed esteriori, ma non demordete. Alcune novità amorose potrebbero arrivare a rivoluzionare i vostri sentimenti, voi siate tenaci e non gettate la spugna.

Pesci: se avete puntato una persona in particolare che vorreste conoscere o conquistare, contate sull'appoggio di Mercurio che dal domicilio del Cancro, vi rende più comunicativi e loquaci. Non dubitate, troverete le parole giuste.