L'Oroscopo di domenica trasforma l'emotività di ciascun segno zodiacale in qualcosa di più concreto, energia positiva utile per raggiungere i propri obiettivi giornalieri. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di domenica

Ariete: riscontrerete una certa difficoltà nel comunicare le vostre sensazioni, forse per via di una posizione 'marziana' e 'mercuriana' a voi sfavorevole. Attenzione a non impegnarvi in promesse che poi non riuscirete a mantenere.

Toro: un po' giù di corda nei confronti delle problematiche che sorgono in famiglia, eviterete il confronto fantasticando di fuggire via e seguire quell'istinto d'indipendenza che preme in fondo al vostro cuore. Ma provate ad approfondire i consigli benefici di Mercurio che dal domicilio del Cancro, vi fa capire di chi vi potete veramente fidare.

Gemelli: consapevolezza ed emotività si scontrano nella vostra sfera personale ed entrano in conflitto.

L'oroscopo di domani 9 giugno.

Il Sole nel vostro cielo splende su di voi ma entra in combutta con una Luna in quadratura, tipica di coloro che non vogliono ascoltare i messaggi che arrivano dall'inconscio.

Cancro: Marte e Mercurio in congiunzione vi ricordano che le bugie hanno le gambe corte e che la verità prima o poi viene sempre a galla. Quindi attenzione a quello che dite, i vostri sotterfugi potrebbero essere scoperti.

Leone: ancora un po' e Venere non sarà più in posizione sfavorevole per voi amici del Leone.

Approfittate di questi giorni per prepararvi a cambiare atteggiamento nei confronti dell'amore, aprendovi con maggiore slancio alle sensazioni amorose e voi che siete single, uscendo più spesso.

Vergine: la Luna nel vostro cielo quasi vi sfida ad approfondire i rapporti familiari, gli affetti. Alcune difficoltà celate nella vostra interiorità potrebbero riemergere, sprigionando tensioni in coppia o una spiccata eccentricità. Cercate di approfondire queste sensazioni, doverose per evolvere in positivo.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete alla ricerca di una tranquillità che nemmeno la vostra casa vi garantisce. Magari vorreste proprio allontanarvi dagli affetti familiari e approfondire le vostre sensazioni in solitudine, cercando di capire la causa che ha trasformato il vostro modo di amare.

Scorpione: siete alla ricerca di una 'scossa' che vi smuova da un'apatia che non vi appartiene. Forse l'eccessiva stanchezza in ambito lavorativo si fa sentire e avete bisogno di ricaricare le batterie per partire in quarta, sempre carichi di entusiasmo come siete voi amici dello Scorpione.

Sagittario: il Sole in opposizione brucia il vostro ottimismo e vi rende privi di stimoli e insoddisfatti. Introversi nei confronti dei sentimenti e orgogliosi con il partner, tenderete a ingigantire le situazioni, amplificando le negatività. Cercate di stemperare queste sensazioni.

Capricorno: la vostra vita procede in modo tranquillo e decoroso. Le stelle del vostro cielo vi esortano a seguire il vostro istinto del dovere, con una placida e onesta temperanza.

Attenzione però a non refrigerare troppo gli affetti.

Acquario: la stanchezza accumulata si fa sentire e sarete anche molto confusi per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Forse alcune spese eccessive che avete dovuto sostenere vi preoccupano, provocandovi una tensione che si ripercuote anche negli affetti.

Pesci: il desiderio di fuggire dalla realtà è ben radicato nella vostra mente e sarete molto inquieti per via di un influsso lunare in opposizione. In amore, non idealizzate la vostra partner, solo per la paura di non essere all'altezza della situazione.