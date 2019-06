L'Oroscopo di lunedì è ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo seguendo i transiti planetari favorevoli illustrati nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna e Venere dal cielo astrologico dei Gemelli vi parlano d'amore così bene tanto da incantarvi. Sarete molto romantici e i discorsi sentimentali fluiranno alla perfezione. In ambito lavorativo, non siate troppo inconcludenti rischiando di perdervi a metà strada.

Toro: attenzione a non essere troppo spendaccioni e a non lasciarvi prendere la mano acquistando cose di cui non avete bisogno. In amore sarete molto possessivi rischiando di prendervela con il partner. I guadagni saranno discreti.

Gemelli: un influsso nettuniano dal domicilio astrologico dei Pesci agisce sul vostro inconscio e mescola la fantasia con l'illusione. In amore, potreste essere catapultati in un mondo fantastico che non ha niente a che vedere con la vostra condizione reale.

Buono il lavoro, soprattutto quello di concentrazione.

Cancro: stringerete rapporti lavorativi che andranno sempre di più a migliorare, grazie a un'energia implacabile che vi garantisce maggiore capacità di controllo delle vostre emozioni. In amore, Venere vi è complice e vi rende molto romantici e vitali.

Leone: la vostra maestà con Mercurio nel segno verrà amplificata e sarete molto scenografici nell'esporre i fatti, catturando l'interesse di tutti.

In amore non siate troppo permalosi e in ambito lavorativo ampliate ulteriormente i vostri punti di vista, svolgendo un lavoro più collaborativo.

Vergine: i cambiamenti che avvengono nella vostra vita non vi disturbano e creano delle situazioni nuove stimolanti. Nuovi doveri vi aspettano in ambito lavorativo e potrete vivere l'amore in un modo diverso, con una maggiore acquisizione di voi stessi.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto speranzosi nel futuro, gli eventi quotidiani assumono un aspetto insignificante rispetto a una visione più ampia che ingloba situazioni della vita più profonde.

Una spiccata apertura mentale vi sarà utile per instaurare trattative proficue per il lavoro. In ambito amoroso, uno spirito ottimistico vi sarà utile per progredire.

Scorpione: le notizie si accavallano e potreste apparire un po' frastornati da questi cambiamenti che si verificano in modo repentino. In campo professionale non siate troppo impulsivi poiché anche nelle circostanze più favorevoli, vi occorrerà prudenza. In amore, non siate troppo dogmatici.

Sagittario: in ambito lavorativo mancate di una sicurezza vostra che vi permetta di essere più indipendenti. Ecco perché cercherete di accattivarvi i colleghi per ottenere riconoscimenti che potenzino la vostra autostima. Questa sensazione di sentirsi inferiori ritorna anche in amore.

Capricorno: apparite alquanto stressati dalla congiunzione di Plutone e Saturno, sempre presenti nel vostro cielo. Avete voglia di cambiare una sfera lavorativa che non vi soddisfa ma l'astro saturniano vi oppone resistenza.

Superate il tutto con tenacia, ne beneficerà anche la sfera affettiva.

Acquario: la noia non vi appartiene grazie ad alcune novità che animano la vostra vita in modo molto eccitante. Tante idee affollano la vostra mente e vanno e vengono con una velocità incredibile. Non lasciatevi prendere dal panico quindi, c'è sempre tempo per sistemare tutto.

Pesci: uno stato d'animo incantato innescato da Luna e Nettuno vi fa sognare a occhi aperti. Ma in ambito lavorativo dovrete stare con i piedi per terra, evitando distrazioni che potrebbero compromettere il vostro operato. In amore, attenzione che questo stato d'animo potrebbe proiettare nella vostra mente una condizione surreale che distorce la realtà.