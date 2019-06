L'Oroscopo di martedì punta un raggio luminoso sulla fortuna di ciascun segno zodiacale, approfondendo le emozioni sprigionate da una Luna implacabile, posizionata in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche.

L'oroscopo di martedì

Ariete: una spinta energetica e incontrollabile, derivante da pulsioni inconsce, vi mette davanti prove e tensioni difficili da superare. E' come se queste controversie rispecchiassero i problemi del vostro ego, quindi superandoli di sicuro ne uscirete più forti di prima.

Toro: i transiti planetari vi spingono a completare alcune faccende lavorative o un progetto rimasto in sospeso, il tempo è propizio per passare all'azione. In ambito affettivo, la Luna forma un bel trigono con Urano, rendendovi molto vitali e determinati nell'attuare le vostre decisioni.

Gemelli: molto premurosi nei confronti degli altri, potreste essere proprio voi a risolvere un problema o una controversia di una parente o un'amica. La vostra leggerezza e uno spiccato senso pratico sapranno consigliare la mossa giusta.

Buono l'amore con Venere in domicilio.

Cancro: una Luna dissonante vi rende alquanto malinconici e ansiosi nei confronti degli altri, tanto che risulterete anche molto sospettosi. Per fortuna che nel vostro cielo sono presenti sia Marte che Mercurio, capaci di smorzare questo pessimismo conferendovi la carica emotiva giusta.

Leone: la sfera lavorativa risente di una certa vostra pigrizia che vi limita a tratti, ma un audace e attivo Marte dal domicilio del Cancro saprà smuovervi da questa noia.

Proprio per via di questo stato d'animo troppo apatico, dovrete uscire più spesso la sera e svagarvi dandovi a un divertimento benefico.

Vergine: il vostro lavoro viene influenzato da profonde metamorfosi che avverranno in modo graduale, apportando modifiche benefiche per i guadagni. In amore sarete molto 'magnetici', poiché cambiati da un influsso lunare che vi rende molto sensuali.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto emotivi per via di una Luna in quadratura con Marte, sarete costretti a fare i conti con le vostre sensazioni.

Un atteggiamento irrazionale che proietta i vostri timori interiori, distorcendone l'immagine, potrebbe trarvi in inganno. Attenzione quindi a non fidarvi in maniera eccessiva di chi vi sta davanti.

Scorpione: in ambito professionale una Luna amica incrocia i suoi influssi benefici con Mercurio e migliora la vostra comunicazione, proficua per concludere progetti fruttuosi. In amore, attenzione a non 'congelare' i vostri sentimenti.

Sagittario: Giove nel vostro cielo astrologico vi porta fortuna e potrete osare, catapultandovi con slancio nella realizzazione di un lavoro impegnativo.

In amore, non prendetevela con il partner per un nonnulla, anzi apprezzate ciò che avete senza darvi alle lamentele.

Capricorno: sarete ben organizzati sul lavoro e scalerete la vetta del successo con audacia, puntando sulle vostre spiccate qualità. Sono previsti anche dei guadagni derivanti da investimenti fatti in modo ponderato. In amore, una Luna sensibile, ma un po' troppo razionale, rende gli affetti molto ragionati.

Acquario: i transiti planetari non sono dei migliori e Urano e Mercurio potrebbero creare qualche tensione in amore.

Il lavoro diventa molto pesante e la fatica si fa sentire ma voi non demordete, saltando gli ostacoli con coraggio.

Pesci: una persona amica a cui voi tenete vi chiederà di trascorrere maggior tempo con lei, potrete quindi regalarvi una splendida occasione. Sul piano professionale avvertirete alcune difficoltà nello sviluppo di un progetto.