L'Oroscopo dell'amore per i single è ricco di novità e l'energia non manca di certo a ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano come indirizzare i sentimenti nel verso giusto, favorendo gli incontri amorosi.

L'oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: i vostri affetti diventeranno più profondi e sarete più aperti alle nuove conoscenze amorose, ricercando sensazioni speciali e approfondendo solo alcune conquiste amorose che vi assicurino una certa stabilità.

Toro: il vostro animo è più sereno e aperto alle novità amorose. Apparirete diversi, forse più consapevoli di voi stessi e fiduciosi in un futuro migliore. Cercate di ritagliare maggior tempo per uscire, sempre al lavoro come siete potreste perdervi intriganti novità sentimentali.

Gemelli: Venere nel segno approfondisce non solo l'amore ma anche le amicizie. E' proprio per questo motivo che vorrete accerchiarvi degli amici che contano e sarete molto affettuosi.

Il vostro charme non passerà di certo inosservato a una persona in particolare.

Cancro: molto sensuali e al tempo stesso sensibili, vi aprirete ai nuovi rapporti amorosi con decisione e sarete molto convincenti nel corteggiare una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Avrete successo e le vostre battaglie amorose vi faranno vincitori.

Leone: amate molto il divertimento voi amici del Leone e vi aprirete con fare scherzoso alle nuove conoscenze.

Siete appena usciti da una tempesta amorosa che vi ha scombussolato, ma siete in piedi e più forti di prima. Procedete quindi nelle conquiste amorose, avrete successo.

Vergine: la vostra carica sensuale è alle stelle per via degli effetti di Venere e Sole in aspetto di quadrato astrologico. Il desiderio di possedere un partner è forte e la vostra volontà è inesauribile nel raggiungere i risultati sperati.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere sostiene le vostre battaglie amorose dal domicilio dei Gemelli e intraprenderete queste gesta conciliando un pizzico di umorismo a una forte carica intellettiva e passionale.

Il mix sarà di sicuro vincente.

Scorpione: energie nascoste e misteriose si sprigionano dalla vostra interiorità, innescando il desiderio di cambiare la vostra sfera amorosa. Lo farete con grande impeto, puntando su una spiccata sensualità e un magnetismo che non ha eguali.

Sagittario: siete molto fiduciosi nelle vostre capacità ma attenzione a non esagerare con un'eccessiva sicurezza che può essere scambiata per presunzione o arroganza da un probabile futuro partner.

Capricorno: un esame approfondito della vostra sfera interpersonale farà scaturire in voi il desiderio di trovare una storia stabile, che vi coinvolga emotivamente e psicologicamente. Plutone scala le vette del vostro cuore e alza la posta in gioco, dovrete essere voi a giocarvi le carte giuste.

Acquario: simpatici e molto apprezzati dagli altri per la buona compagnia che offrite, di sicuro catturerete l'interesse di una persona in particolare, magari di un amico che potrebbe garantirvi qualcosa di più profondo e romantico.

Pesci: stanchi e ossessionati da una Luna in opposizione, non riuscirete a vivere le nuove storie nel modo giusto. Ritrovate una nuova energia magari praticando un hobby che vi alletta, poi concretizzate i vostri sogni amorosi con maggiore convinzione.