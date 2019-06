L'Oroscopo del giorno lunedì 3 giugno 2019 mette sotto torchio il cielo astrale del prossimo lunedì, cercando appigli sicuri su cui poggiare le previsioni. Sotto analisi dalla precisa ed affidabile 'lente astrale' gli ultimi sei segni dello zodiaco identificati, per coloro che non lo sapessero, in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per la cronaca, questo inizio settimana le effemeridi ci riservano una bella sorpresa: la presenza di una sensualissima Luna in Gemelli, presente nel settore del segno d'Aria già dalle ore 13:48 del primo pomeriggio di domenica 2 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

In merito a quanto appena espresso la domanda sorge spontanea: quali i segni più fortunati ad inizio settimana? A parte gli scontatissimi amici appartenenti al Capricorno, già svelati nel titolo di apertura e meritatamente al "top del giorno" grazie alla generosità della 'musa dei poeti', solo due saranno i prescelti dalle stelle. Il riferimento è tutto per i fortunati amici nativi in Bilancia e Acquario, investiti con le cinque splendide stelline riservate come in questo caso ai segni più fortunati del momento.

Oroscopo del giorno 3 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Capricorno segno 'top' del giorno

Invece non sarà certamente di buon augurio il periodo per coloro nativi in Sagittario e Scorpione, secondo quanto espresso nelle previsioni di lunedì 3 giugno, entrambi i segni saranno investiti da fluttuazioni astrali poco positive. Andiamo a scoprire di più nel proseguo, subito dopo la scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 3 giugno 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 3 giugno 2019, come da prassi ormai consolidata, è pronta per essere consultata.

Pubblicità

In primo piano i simboli fortunati e a fine scaletta quelli segnalati in frangente difficile. Alla luce di quanto già esplicitato in apertura, andiamo pure a svelare il resto della scaletta ricordando a coloro direttamente interessati che il periodo sarà sotto influenza, oltre che della Luna in Gemelli, anche di Mercurio e Sole sempre in Gemelli. A seguire il responso segno per segno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 3 giugno, le previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà quasi perfetto per voi nativi in Bilancia.

In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella unita e, per chi l'ha già, forti della propria famiglia. Farete progetti insieme a chi amate e all'orizzonte potrebbe esserci l'idea per un viaggio senza precedenti, ovviamente da programmare subito. Pronti a passare dei divertenti momenti insieme a chi amate? Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle ottime congiunzioni astrali del periodo.

Pubblicità

Avrete energia da vendere con idee originali: in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Godetevi questa splendida giornata, ok? Per questo le previsioni del giorno invitano a rilassarsi senza pensare a nulla. Nel lavoro avrete grandi opportunità secondo le stelle. Consiglio: tenete gli occhi aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione! Tutti vi daranno coraggio ed entusiasmo. Sul fronte finanziario troverete una piccola entrata positiva che non potrà che essere la benvenuta.

Pubblicità

Scorpione - Partirà e si concluderà abbastanza in negativo questo vostro lunedì d'inizio settimana. In amore, verranno meno un po' di energie a causa della posizione di alcuni pianeti nel frangente dissonanti al segno. Le poche occasione che avrete le sprecherete in scenate di gelosia verso il partner, molte decisamente immotivate. Cercate di rilassarvi e di fare chiarezza, probabilmente c'è qualcosa che vi turba e ancora non ve ne siete resi conto. Single, cercate di fare il passo giusto, senza esagerare, altrimenti potreste trovarvi per l'ennesima volta di fronte ad una delusione. Nel lavoro, vi sentirete molto sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano. Farete bene a esprimere il vostro parere, ma evitate di apparire troppo polemici. Tenete dunque sotto controllo il vostro nervosismo e ne godrete sia voi che gli altri.

Sagittario - In arrivo un lunedì 3 giugno valutato dall'Astrologia quotidiana con la spunta relativa ai periodi 'sottotono'. In questo caso la giornata d'inizio settimana sarà piatta e molto farraginosa da portare a termine. In amore, interiormente vi sentirete agitati, proverete emozioni difficilmente decifrabili e affatto gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che di negativo vi circonda. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care, alla fine potrebbero allontanarsi definitivamente da voi, ok? Single, se la compagnia di amici non sarà quella giusta, cambiatela. Non dovete sforzarvi più di tanto nel cercare di essere felici, magari andando contro quelli che sono i vostri interessi o amicizie più care. In fin dei conti a prevalere dovrà essere 'la qualità' e non 'la quantità' dei rapporti, perciò staccate la spina da chi non vi diverte più e ognuno per la propria strada! Nel lavoro, vi sarà richiesta una maggiore flessibilità e un piccolo cambiamento di abitudini personali. Forse lo sapete già di non essere troppo utili alla vostra produttività, pertanto accettate i consigli di buon grado evitando di spaventarsi. Calma, niente può stravolgere la vostra vita.

Capricorno "top del giorno" - Giornata decisamente solare e facile da portare a buon fine. Valutata nelle predizioni di lunedì come sublime e decisamente alla portata, sarà soprattutto in campo sentimentale che avrete le occasioni migliori. In amore quindi, fortuna e positività renderanno questa giornata molto piacevole. Sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità con la vostra metà e potrete programmare impegni a lunga scadenza. Single, l'influsso degli astri sarà dalla vostra parte, sarete propensi a dimostrare emozioni che qualche giorno fa tenevate nascoste: datevi una mossa e mettete in gioco tutto quello che riterrete più piacevole per voi stessi. Nel lavoro infine, la fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete. Forse sarà il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio: in bocca al lupo!

Acquario - Una giornata giudicata dall'Astrologia, applicata a questo inizio settimana, come più che ottima. In campo sentimentale, le cose andranno molto bene nella vostra vita di coppia, soprattutto se uniti da poco. Diciamo che non avrete più ansie per il futuro e quasi tutto vi apparirà facile da portare a conclusione. Questo sarà chiaramente un buon momento per la messa in cantiere di nuove idee oppure per eventuali progetti di coppia da investire sul lungo termine. Single, sarete consapevoli che le passioni e le emozioni diventeranno più intense. Sarete quindi capaci di accettare più di qualche compromesso, ovviamente solo per amore. Nel lavoro invece, le stelle vi regaleranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare facendovi stringere nuovi proficui accordi, certamente in grado di migliorare la vostra visione per il futuro.

Pesci - Questo inizio settimana per voi amici nativi in Pesci si presume possa essere in linea generale con la più scontata delle normalità. Secondo l'oroscopo del giorno 3 giugno, riguardo l'amore, le stelle vi vogliono vedere felici e senza stress. Il segreto di una coppia appagata sarà mantenere in due lo stesso passo e procedere come una squadra ben affiatata. Se siete già felicemente in coppia, qualcosa che avete programmato in passato (recente) potrebbe iniziare prima del previsto: siate vigili e pronti entrambi a fare la vostra parte. Se single invece, grazie alla posizione di Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone. Nel lavoro intanto, la determinazione e la serietà saranno le vostre armi più efficaci. Non dimenticare l'adattabilità, perché vi servirà soprattutto da un punto di vista economico.