La giornata di martedì 18 giugno gli astri, e Urano in particolare, potrebbero dare al Toro qualche problema sul fronte economico, anche se i suoi guadagni saranno il punto chiave di questa giornata. Il Leone dedicherà la giornata alle amicizie e ai vantaggi che queste gli arrecheranno, mentre la Vergine e il Capricorno avranno un cambio di rotta e daranno più spazio ai momenti di relax e di svago.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di martedì 18 per tutti e dodici i segni.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: titubanti. A livello amoroso vi comporterete come sul lavoro: con perplessità e incertezza, dovute a molti fattori. Per il momento non è il caso di esercitare troppa pressione su voi stessi.

Toro: guadagni ingenti. L'ambito economico sta attraversando proprio un periodo fortunato, però dovrete stare attenti ad Urano, che vi creerà qualche ostacolo di troppo. Salute al culmine, amore stabile.

Gemelli: la spossatezza di questi giorni vi farà rinchiudere in casa o in qualche luogo chiuso con un amico fidato con cui parlare del più e del meno.

Oroscopo 18 giugno: Cancro libero, Acquario creativo

L'intesa con il partner si solleverà di poco, ma prendete in considerazione i suoi consigli.

Cancro: avrete faticato molto, ma alla fine martedì sarà il giorno in cui porrete la parola fine alle vostre pene. Gli affari andranno bene, i guadagni saranno assicurati. Il pomeriggio sarà libero da impegni troppo gravosi.

Leone: novità sulle amicizie. Alcuni amici vi faranno incontrare delle persone che si dimostreranno affabili e saranno anche inaspettatamente di aiuto a voi e a chi vi è vicino.

Pubblicità

Vergine: giornata in famiglia. Qualcuno all'interno della cerchia familiare vi darà filo da torcere riguardo una vostra faccenda personale, ma con il passare del tempo il diverbio si risolverà per il meglio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche collega vorrà fare il furbo, ma voi non sarete disposti a lasciar correre a lungo. Studiatevi una strategia per non soccombere alla volontà altrui, anche se si tratterà di lavoro. Fate attenzione allo stress emotivo.

Scorpione: litigiosi. Non riuscirete a non dire ciò che pensate in un discorso che a voi sta particolarmente a cuore. La vostra perspicacia vi tirerà fuori anche dalla discussione più intricata di questa giornata.

Sagittario: sarete tentati di creare qualcosa fuori dall'ordinario da presentare sul posto di lavoro e, se sarete abbastanza sicuri di ciò che farete, questa idea potrebbe essere un vero e proprio successo. Continuate così.

Capricorno: viaggi all'orizzonte.

Pubblicità

Sarete in procinto di fare un viaggio, dal momento che il periodo è più che favorevole, ma date comunque un occhio di attenzione a come spendete i vostri soldi e a come gestite la vostra giornata.

Acquario: creativi sul posto di lavoro. Molti saranno soddisfatti del vostro operato e in arrivo potrebbero essere delle ottime retribuzioni. La vostra concentrazione sarà al culmine, cercate di non perderla proprio adesso.

Pesci: giornata stabile. Riuscirete a equilibrare le ore lavorative con quelle da dedicare al riposo e allo svago.

Pubblicità

Meglio anche l'amore, con il partner state riuscendo ad intendervi molto di più rispetto a qualche giorno fa.