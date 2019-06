Sempre alle prese con impegni vari, oltre al lavoro, voi nativi del segno dell'Acquario nel mese di luglio sarete più allegri del solito e liberi di esprimervi come meglio vorrete. Il merito però non sarà soltanto di qualche giorno in più di festività o di ferie meritate, ma di qualcuno accanto a voi che saprà come farvi sorridere e divertire. Ciò che invece potrebbe essere un po' in calo sarà il fronte economico, ma con questo aspetto ormai avete fatto il callo e saprete come muovervi per evitare di rimanere al verde.

Amore e affetti

All'interno di una coppia appena sbocciata, sarete propensi a sognare moltissimo sul futuro che potrebbe attendervi. Le coppie più datate invece, oltre a fare qualche progetto importante, si faranno coinvolgere in qualche viaggio fuori dai confini nazionali. Esplorare vi porterà anche a mettervi alla prova circa il vostro adattamento e i vostri limiti, oltrepassandoli insieme alla persona amata. Attenti però a non essere troppo intraprendenti.

Anche voi single avrete un cielo che vi farà sognare, ma soltanto per quanto riguarda i flirt estivi. Non sarete invece ancora pronti per una vera relazione, perché al momento preferirete la libertà che vi offrirà il mese di luglio e tutte le varie implicazioni sicuramente meno gravose di quelle tipiche di una relazione seria.

Lavoro e studio

Saranno favoriti nel mese di luglio quei lavori in cui potrete esprimere la vostra creatività o le vostre idee, ovvero sostanzialmente quelli che non sono cristallizzati nella routine, o almeno non del tutto.

I compensi spesso vi hanno messo e vi metteranno difficoltà, ma a voi in fondo basta solamente poter essere voi stessi.

Voi ancora alla ricerca di una occupazione, sarà meglio che vi sbrighiate ad inviare curriculum, perché potreste sostenere un colloquio decisamente promettente in questo mese.

Per quanto riguarda gli studi, saranno favoriti quelli artistici e quelli letterari, mentre quelli scientifici e di calcolo avranno bisogno di qualche ripasso in più prima di sostenere un esame.

Fortuna e salute

La fortuna vi sosterrà se vorrete intraprendere un viaggio, fra le possibilità c'è quella di andare in una città d'arte: questa opzione infatti potrà essere scelta anche prendendo un semplice treno o bus all'improvviso. Così facendo, anche il vostro senso di avventura potrà essere soddisfatto senza il benché minimo sforzo.

Qualche acciacco o qualche malanno potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote per alcune commissioni da sbrigare nel corso del mese, ma vi basterà posticipare qualche appuntamento oppure qualche incontro, tranne quelli di vitale importanza.