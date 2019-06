L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le sensazioni di ciascun simbolo zodiacale e gli stati d'animo vissuti nelle relazioni a due.

L'oroscopo dell'amore settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molto affettuosi con il partner a causa dell'influsso venusiano dai Gemelli, inizierete al meglio la settimana aprendovi al divertimento. Verso mercoledì una Luna nervosa potrebbe rendervi irritabili con il partner ma questa sensazione verrà smorzata già nel weekend.

Toro: questa settimana sarà quella giusta per rinnovare la vostra relazione a due. In particolare lunedì modificherete qualcosa che proprio non vi va nella coppia, la Luna vi sarà propizia. Nel weekend l'astro d'argento sarà in opposizione, rendendo i rapporti un po' problematici.

Gemelli: Venere entrerà nella vostra casa astrologica già da lunedì e vi renderà molto magnetici. Concilianti e affettuosi con il partner, sfrutterete l'energia volitiva del Sole e la miscelerete alla dolcezza venusiana, generando un mix brillante e molto entusiasmante per l'amore.

Cancro: mercoledì e giovedì una Luna in quadratura vi irriterà alquanto, ma non prendetevela con il partner per un nonnulla. Pronti all'azione soprattutto nella giornata di domenica, prenderete in mano la situazione e trasmetterete le vostre sensazioni e le idee al partner, con maggiore chiarezza e determinazione.

Leone: in questa settimana avvertirete un senso di soddisfazione e di pienezza della vita, conferitovi da un sestile fortunato di Luna e Venere.

L'amore prenderà forma e inizierà a seguire le vostre aspettative, quindi cercate di riassestare anche la comunicazione di coppia.

Vergine: l'astro d'argento nel vostro cielo già da lunedì, vi renderà maggiormente sensibili al giudizio del partner e temerete di non essere all'altezza delle sue aspettative. Riacquisterete maggiore fiducia in voi stessi nel corso della settimana, fronteggiando una posizione di Venere non più favorevole per voi.

Legami profondi nelle previsioni astrali di giugno

Bilancia: a metà settimana la Luna entrerà nella vostra casa astrologica e sarete più estrosi del solito in coppia, anche se sempre molto eleganti.

Sentirete forte il desiderio di armonizzare maggiormente il rapporto di coppia, impegnandovi anima e corpo nella relazione.

Scorpione: puntate tutto su un Nettuno molto romantico, il vostro Plutone che elargisce energie utili per evolvere in positivo e su Venere non più in opposizione. State cercando di volare alto e la vostra storia di coppia sarà il risultato eccellente della vostra obiettività e di uno spiccato spirito critico.

Sagittario: l'amore e la vostra relazione di coppia danno un significato alla vostra vita e vivrete il rapporto a due in modo più armonico ed equilibrato.

Per un po' accantonerete una lotta interiore che cercava di far primeggiare la vostra libertà.

Capricorno: la vostra relazione di coppia diventerà più profonda e seria soprattutto a fine settimana, quando una Luna romantica influirà benevolmente con il vostro Saturno e vi regalerà un rapporto basato sulla fiducia reciproca.

Acquario: Venere nel cielo dei Gemelli vi rende troppo gelosi e possessivi nei confronti del partner, quindi magari ricercate una maggiore leggerezza nel vivere i rapporti amorosi.

Un Giove ottimista vi elargirà fortuna e anche Mercurio si impegnerà a farvi utilizzare più l'intelligenza che l'emotività.

Pesci: alcune incomprensioni con il partner potrebbero essere sprigionate da un'impressione vostra riguardante una certa ostilità da parte dell'amato/a, ma non è così. Domenica sarete di sicuro più comprensivi e affettuosi, grazie a una Luna amica del vostro Nettuno.