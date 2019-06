L'estate per i nativi del Leone sarà a dir poco straordinaria, sia in amore che nel lavoro senza dimenticare la fortuna e la salute. Sarete pieni di energie, molto attivi sia per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, sia al lavoro, con guadagni sorprendenti. Insomma, sarà un'estate indimenticabile sotto ogni punto di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Sarete molto seducenti nei confronti del vostro partner durante quest'estate voi nativi Leone.

In spiaggia, chiunque vi vedrà passare sarà attratto da voi, grazie anche alla vostra sicurezza interiore e al vostro modo di attirare l'attenzione. La vostra relazione di coppia procederà magnificamente, con serate in spiaggia a ballare fino a tardi per poi chiudere in bellezza. I single potrebbero fare degli incontri inaspettati in spiaggia che potrebbero sfociare in una nuova relazione.

Darete particolare attenzione inoltre alle amicizie. Un vostro amico potrebbe venire a chiedervi dei consigli, oppure un aiuto per terminare un progetto.

Voi non esiterete a dargli una mano. Non mancheranno inoltre delle nuove amicizie, nate per caso, per via di un litigio, ma che poi diventeranno qualcosa di davvero importante per voi.

Fortuna e salute

Vi sentirete particolarmente carichi di energie per tutta l'estate. Sarete in grado di svolgere qualunque mansione senza troppa fatica. Realizzerete dei progetti che avevate in mente da un po' di tempo, oppure qualche progetto già incominciato potrebbe sbloccarsi e andare avanti a gonfie vele.

Il tutto senza andare ad intaccare in alcun modo la vostra salute.

Non mancheranno ovviamente degli ostacoli a mettersi in mezzo ai vostri progetti lavorativi oppure nella vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, con un po' di impegno e un pizzico di fortuna riuscirete a superarli senza problemi.

Lavoro e impegni

Il lavoro vi porterà dei successi inaspettati, che proprio non vi aspettavate, riuscendo dunque a confermare la vostra posizione lavorativa. Verso il mese di agosto, potrebbe presentarsi qualche offerta lavorativa davvero interessante e farete di tutto per aggiudicarvela, grazie alla vostra determinazione.

Tutto diventerà più semplice man mano che l'estate avanza. Riuscirete infatti a migliorare giorno dopo giorno la vostra posizione lavorativa in modo tale da semplificarvi sempre di più le cose. I vostri colleghi potrebbero inoltre chiedervi una collaborazione per i loro progetti lavorativi, ma sta a voi decidere se è meglio dare loro una mano oppure no. Insomma la vostra estate sarà praticamente perfetta sotto ogni punto di vista.