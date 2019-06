Luglio sarà un mese di alti e bassi per l’Acquario, non mancheranno infatti momento di stress e nervosismo. I contrasti saranno quasi all’ordine del giorno, sia in amore che in ambito professionale. Le cose sembreranno andare per il verso sbagliato e la tensione accumulata potrebbe inoltre farvi risentire di un calo fisico, soprattutto durante la seconda metà del mese. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di luglio 2019 per i nati sotto il segno dell’Acquario, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Predizioni astrologiche Acquario, luglio 2019

Amore: non sarà un momento vantaggioso per i sentimenti, l’Acquario sembra preso da altre questioni, soprattutto di natura economica. Saranno proprio i soldi a dominare questo luglio 2019, dei problemi di natura finanziaria potrebbero arrecarvi stress e preoccupazione. Sarete spesso di malumore ed inevitabilmente dei contrasti nasceranno all’interno del rapporto di coppia, soprattutto per le relazioni nate da poco.

Chi invece gestisce un’attività a conduzione familiare o lavora a stretto contatto con il partner, farà bene a scindere l’amore dal lavoro o potrebbe perdere ciò per cui ha lavorato fin’ora. Le coppie stabili, insieme da tempo non avranno nulla da temere, risolvere le problematiche non sarà impossibile. I single alla ricerca di nuovi incontri, non avranno grandi possibilità di incontrare la persona giusta, tuttavia non sono da escludere incontri occasionali.

Lavoro: per quanto riguarda l’ambito lavorativo, gli astri lasciano intendere che l’esito di questo nuovo mese sarà direttamente proporzionale al vostro ascendente. Per l’Acquario con ascendente Bilancia, Cancro o Gemelli quello di luglio 2019 potrebbe rivelarsi un mese particolarmente sottotono, a causa anche dell’opposizione del Sole. L’Acquario con ascendente di fuoco o terra al contrario incontrerà meno ostacoli lungo il proprio cammino e potrà affrontare con meno tensione il mese.

Tuttavia il settore economico necessiterà in ogni caso di un occhio di riguardo, attenzione a non esagerare con le spese o le uscite. Non sarà il mese ideale per fare un investimento o un acquisto importante.

Salute: come anticipato, il mese di luglio 2019 non sarà privo di stress e momenti di agitazione per l’Acquario, che soprattutto nella seconda metà del mese a causa anche dell’influsso del Sole a partire dal giorno 18, potrebbe risentire di un calo di energie.

Gli astri consigliano di ritagliarsi dei momenti di solitudine e riposo, in cui ricaricare corpo e mente. Qualcuno farebbe bene a rivedere le proprie abitudini, chi conduce una vita troppo sedentaria farebbe bene ad iniziare un nuovo percorso, praticare dell’attività fisica e curare l’alimentazione.