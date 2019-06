E' arrivato l'Oroscopo del giorno 15 giugno 2019 con le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ansiosi di sapere come saranno gli astri di sabato? In bella mostra la partenza di un nuovo weekend, pronto a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Tra le tante novità in arrivo per questo fine settimana, una su tutte: l'ingresso della Luna in Sagittario presente nel comparto del segno di fuoco a partire dalle ore 11:03 della tarda mattinata di questo sabato.

Ovviamente, si prevede un giorno favoloso e altamente coinvolgente per coloro nativi del Sagittario: al caparbio segno di Fuoco gli astri hanno messo da parte l'ambita posizione al 'top del giorno' riservata ai migliori in assoluto. Pronti a scoprire quali saranno gli altri segni fortunati 'invitati' dalle stelle alla testa della classifica? Vediamo allora di mettere in relazione i comparti interessanti i sentimenti e le attività lavorative con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo del giorno 15 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna fa sosta in Sagittario

In tal senso l'astrologia premia soprattutto coloro nati in Scorpione e Acquario entrambi in giornata favorevole, in questo frangente sottoscritta con le cinque stelline della buona sorte. Poco da spuntare invece per coloro del Capricorno: per quest'ultimi gli astri non sono stati troppo positivi visto che sono stati classificati in giornata 'sottotono'. Bene, a questo punto conviene andare subito ad approfondire le previsioni di sabato 15 giugno, giusto il tempo di dare una sbirciata alla nuova scaletta con le stelle quotidiane posta di seguito.

Classifica stelline 15 giugno 2019

L'astrologia, applicata agli ultimi sei simboli zodiacali, è pronta a dare una valenza al prossimo sabato 15 giugno. Dunque, in analisi la penultima giornata dell'attuale settimana, approfondita e sviscerata in base alla qualità delle effemeridi del periodo. Ovviamente il tutto condensato e messo in chiaro nella nostra classifica stelline qui presente. A seguire il riepilogo con tutti i dettagli segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Capricorno.

Oroscopo sabato 15 giugno, inizio weekend

Bilancia - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti.

Questo nuovo sabato d'inizio weekend, dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità, non intaccherà il normale svolgimento delle funzioni quotidiane: ci saranno importanti progetti in ballo ma avete bisogno dell’aiuto di persone competenti e affidabili. Intanto, cercate di individuarle, perché comunque sono già molto vicine a voi. Non abbiate timori nel manifestare a chi interessa idee, dubbi o perplessità, ok?

Assaporate soprattutto quei piccoli momenti di piacere che certamente capiteranno durante di questa giornata. L'amore invece nell'ultimo periodo non è stato al massimo, ma adesso con i pianeti parzialmente a favore recupererete sicuramente. Tranquilli, anche se ci dovessero essere problemi, riuscirete tranquillamente a superarli. Single, i nuovi amori avranno bisogno della vostra considerazione per decollare. Dimostratevi partecipi, prendete iniziative per far percepire all'altra persona il vostro vero e sincero interesse.

Il consiglio delle stelle: buttatevi, l'amore non aspetta! Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti nel proporre i progetti. Alcune idee potrebbero essere prese sul serio e potrebbero portare un aumento di impegni, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Scorpione - Il prossimo inizio weekend si prevede più che convincente per tanti di voi appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione. Saprete condurre al meglio eventuali relazioni sentimentali/professionali e, probabilmente, farete un incontro davvero inaspettato quanto fruttuoso. Cercate di cogliere ogni segnale che vi dovesse arrivare dall’esterno: rivolgetevi ad una persona di fiducia in modo da gettare le basi per un progetto da impegnare sul medio o lungo termine. In generale diciamo che la vita privata di molti tra voi Scorpione procederà in modo abbastanza tranquillo. In amore, la Luna in Sagittario sarà favorevole in molti settori ma lascerà un segno indelebile in quello legato ad affetti, famiglia e amicizia. La giornata continuerà in linea con i buoni sentimenti e, in molti casi, troveranno magia e supporto nella figura del partner. Ci potrebbero essere anche novità positive per chi vorrà rinnovare un rapporto di coppia un po' in stallo: approfittatene, ok? Single, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa: non dovete aspettare che faccia lui/lei la prima mossa, anche perché aspettando ancora finireste con l'invecchiare. Nel lavoro intanto, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale. Buone le possibilità di crescita e di sviluppo.

Sagittario 'top del giorno' - La giornata di sabato coincidente con la fine della settimana lavorativa e l'inizio weekend è stata valutata al massimo delle possibilità. Ovviamente tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato in apertura: l'arrivo nel settore di una rigogliosa Luna nel segno favorirà senz'altro i contatti interpersonali soprattutto a livello affettivo. In amore quindi, le stelle illumineranno a giorno un percorso che avevate iniziato da un po’ di tempo donando ottime chance da investire nei momenti più importanti della giornata. Grazie alla Luna presente nel tuo elemento astrale, il periodo vi metterà addosso senz'altro una gran carica che saprete utilizzare al meglio nelle questioni che più vi interessano. Qualcuno finalmente saprà come far valere le proprie opinioni in modo molto convincente. La vita di coppia procederà invece all’insegna della tranquillità: sarete innamorati e molto presi da un partner che vi riempirà di mille attenzioni. Single, volgerete lo sguardo verso nuove conoscenze, alcune potrebbero anche diventare importanti in futuro: chissà provare non costerà nulla. Qualcuno vi farà una 'proposta' molto interessante quanto inaspettata: valutatela con attenzione e poi eventualmente agite. Nel lavoro, il cielo vi spingerà a primeggiare ad ogni costo. In molti casi la fortuna vi appoggerà in tutto ciò che farete assicurando i contatti con le persone giuste.

Capricorno - Il prossimo inizio weekend sarà abbastanza 'sottotono' per voi Capricorno, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi relative al segno). In generale il periodo è stato classificato nelle predizioni di sabato con le 'pensierose' tre stelline della flemma e dell'indecisione. Se state per prendere una decisione molto importante, ascoltate il vostro buon istinto e portate avanti le vostre idee con serenità, nonostante tutto e tutti. Non chiudetevi però in voi stessi, anzi, parlate apertamente cercando di evitare eventuali scatti d’ira fuori luogo. Il comparto legato ai sentimenti si presume possa essere particolarmente romantico: provate a fare un passo in più in direzione dell' amore, ok? Potreste essere eventualmente turbati e vi comporterete in modo scontroso con la persona amata solo perché vorreste dare sfogo a qualcuno dei vostri desideri, senza preoccuparvi di dare una spiegazione ai vostri atteggiamenti strani: regolatevi! Single, sarà tempo di riflessioni per l’amore: molte cose che davate per scontate vi sembreranno prive di fondamenta. Forse quello che appariva un tempo come un grande amore potrebbe rivelarsi solamente un fuoco di paglia: fate attenzione ad eventuali decisioni, indietro non si torna! Nel lavoro non alleatevi con la pigrizia ma combattetela. Se avete preso un impegno dovete portarlo a termine, anche se la voglia sarà scarsa. Più date spazio all'ozio e più sarà difficile riprendere la routine: muovetevi.

Acquario - Il prossimo sabato si profila favoloso sotto tanti aspetti, in primis in quello puramente sentimentale. A dare una bella sferzata di novità al comparto relativo all'amore di certo sarà una magnifica Luna in Sagittario, per l'occasione ben felice di aiutare a risolvere eventuali problemi aperti in campo affettivo. In definitiva si prevede una giornata bella, da dedicare interamente al relax e alla buona compagnia. Organizzate una piccola gita fuori porta, magari un pranzetto a casa vostra oppure passate a trovare gli amici di sempre con tutta la famiglia al seguito: vi farà senz'altro bene e raccoglierete la giusta carica per affrontare sia questo fine che il prossimo inizio settimana. Parlando in merito alla coppia, nel rapporto a due molti di voi potrebbero riscoprire la sicurezza nelle proprie possibilità, per questo già da domani molti nodi potrebbero venire al pettine, pronti per essere definitivamente sciolti. In campo sentimentale ancora, l’amore sorprenderà alcune coppie stabili con le stelle pronte a dare la soluzione per far si che un sogno divenga finalmente realtà. La passione con chi amate sarà a tratti davvero travolgente, intensa con non mai. Single, dietro l'angolo ci sono per voi un sacco di belle novità: riceverete apprezzamenti inaspettati e tanti piccoli gesti carini che miglioreranno il vostro umore quotidiano. Nel lavoro invece, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Quasi tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Pesci - Giornata d'inizio weekend valutata abbastanza discreta. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità, per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. Avete bisogno di una pausa? Bene, questo sabato potrebbe essere buono per approfittare per fare o disfare: conoscendo la vostra indole non è scontato che lo farete, anche perché in questi giorni avete già tanti pensieri che frullano nella testa e tante cose in programma, per cui. Intanto metteteci pure tutta la buona volontà necessaria, ok? Staccare la spina in questo weekend servirà a trovare la massima carica: la prossima settimana ne avrete bisogno! Dedicate dello spazio alle persone che amate, state all’aria aperta e toglietevi qualche sfizio. Secondo l'oroscopo del giorno 15 giugno, sempre in merito all'amore, sarete molto interessati ad analizzare il pensiero del vostro partner e di avere una migliore comprensione di ciò lo rende emotivo. Troverete un modo per capirvi al meglio oppure per risolvere eventuali problemi del passato. Se single invece, l'amore sarà un valore importante ora più che mai. Confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente, perché anche se non riusciranno a darvi un consiglio concreto, la loro presenza vi aiuterà a farvi stare meglio. Nel lavoro, per chiudere, avete una scadenza a breve e non sapete che scelta fare e quale strada intraprendere? Non preoccupatevi: le persone che vi stanno vicino avranno la risposta per voi. Ascoltate i consigli.