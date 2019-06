La prima settimana del mese sta per giungere al termine, ma prima di dare il benvenuto al week end, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà una giornata faticosa per il Cancro, che vive un momento di sottotono, in cui non mancano nervosismo e stanchezza. Inizia invece un buon recupero fisico per il Leone, mentre i Pesci si preparano ad una giornata molto vantaggiosa, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Ecco di seguito l'Oroscopo di domani, venerdì 7 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche di venerdì 7 giugno 2019, segno per segno

Ariete: quella di venerdì si rivelerà una giornata faticosa per il segno, diverse sono le responsabilità che gravano su di voi e potreste risentire della tensione e dello stress accumulati. Cercate di non sfogare il vostro nervosismo sulle persone che vi circondano, potreste creare inutili contrasti, soprattutto in amore.

Toro: con l'inizio del mese di giugno ci sono stati dei cambiamenti all’interno della vita del Toro.

Oroscopo del 7 giugno 2019- blastingnews.com

I risultati ottenuti nelle ultime giornate vi rendono soddisfatti e fieri del lavoro svolto, ma anche stanchi e stressati. Il consiglio degli astri per il week end è di prendersi una pausa e dedicarsi qualche momento di riposo per ricaricare le energie.

Gemelli: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, in cui bisognerà prestare particolare attenzione alle parole da usare. Litigi e discussioni potrebbero nascere in amore o in ambito lavorativo, il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento, rendendovi incapaci di scansare le provocazioni.

Pubblicità

Cancro: continua per il segno un momento di stress e agitazione, legato soprattutto all’ambito lavorativo, che però rischia di compromettere l’armonia dei rapporti interpersonali. In famiglia così come in amore potrebbero nascere piccoli malintesi. Momento di alti e bassi anche per il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Leone: durante questa giornata sarete tra i favoriti degli astri, dunque alcune delle problematiche nate durante le giornate precedenti potrebbero trovare soluzione, soprattutto quelle nate in ambito lavorativo.

Momento di recupero per il fisico.

Vergine: venerdì 7 giugno continuano le tensioni a livello sentimentale per il segno, nonostante una forte attrazione fisica potreste non avere il giusto coinvolgimento mentale o necessitare di maggiori certezze da parte dall’altra persona. Questo purtroppo non sarà un mese privo di agitazioni in amore a causa anche dell’opposizione di Venere.

Bilancia: giornata stralunata, vi sentirete confusi e fuori forma. Nelle ultime giornate potreste aver affrontato alcune problematiche all’interno dell’ambito lavorativo e/o nei rapporti interpersonali, ora potreste risentire dello stress accumulato.

Pubblicità

Prendetevi una pausa e concedetevi un momento di relax.

Scorpione: quella di venerdì sarà una giornata tranquilla per il segno, non ci saranno grandi problematiche da risolvere o momenti di stress. Potrete continuare a svolgere in serenità le vostre attività e poi concedervi un momento di riposo insieme al partner e alla famiglia. Durante il fine settimana gli astri favoriscono i nuovi incontri.

Sagittario: il consiglio per la giornata di domani è di mantenere i piedi ben saldi a terra, nelle ultime giornate potrebbero esserci stati dei cambiamenti che vi portano a fare grandi progetti.

Pubblicità

Per il momento però meglio aspettare che la situazione si stabilizzi, godetevi l’attimo senza fretta di sapere cosa verrà dopo.

Capricorno: venerdì 7 giugno sarà una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti, siate cauti e scegliete con cura le parole da usare.

Acquario: in questa giornata preferirete restarvene in disparte, il nervosismo accumulato è tanto e ora non avete più voglia di ripetere le stesse cose. Meglio evitare le polemiche e la nascita di contrasti sia in amore che sul lavoro. Momento sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe accusare lievi dolori alle articolazioni o alla schiena. Recupero nella seconda metà del mese di giugno.

Pesci: giornata positiva per le questioni lavorative e gli affari, sarete intuitivi e potreste avere delle ottime idee da apportare a progetti in fase di crescita. Alti e bassi invece in amore.