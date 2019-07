L'Oroscopo del weekend offre nuove opportunità per migliorare la sfera affettiva, elargendo delle dritte utili per progredire. In gioco vi è la concretizzazione dei propri sogni che solo le previsioni astrali segno per segno possono sbloccare, smuovendo alcuni atteggiamenti inconsci di ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend

Ariete: anche se Venere e Sole saranno sempre in quadratura e renderanno il weekend alquanto teso in ambito affettivo, potrete contare sempre su una nuova energia dinamico-intellettiva garantitavi da Marte e Mercurio.

Pubblicità

Pubblicità

Potrete prendere così le decisioni giuste per migliorare la vostra sfera vitale.

Toro: se le giornate di venerdì e sabato risulteranno cariche di attrito per via di una quadratura Luna e Urano che vi peserà, domenica l'aspetto positivo dell'astro lunare vi proporrà le occasioni giuste per migliorare la vostra sfera emotiva. Nuove emozioni vi attendono e saranno meravigliose.

Gemelli: la giornata di domenica in particolare sarà stressante per via di una quadratura lunare che potrebbe crearvi qualche noia in ambito sentimentale.

Pubblicità

Alcuni eventi potrebbero infastidirvi e attenzione ad alcune maldicenze pronunciate nei vostri confronti da gente pettegola.

Cancro: Venere e Sole continuano a brillare instancabili nel vostro cielo e vi riempiono la vita di attimi indimenticabili. Continuate ad approfondire l'amore con slancio vitale, nessuno potrà disturbare questa vostra tranquillità domestica.

Leone: la Luna rimarrà nel vostro cielo ancora venerdì e sabato, rendendovi molto sicuri di voi stessi e ricchi di energia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Domenica passerà nel domicilio della Vergine, ma potrete sempre contare su un dinamismo marziano che vi farà passare all'azione in amore, con decisione e concretezza.

Vergine: una forte intuizione vi verrà conferita da una Luna concreta e sensibile che entrerà nel vostro cielo domenica. Cercate di sfruttare al meglio questa presenza quasi magica che vi garantirà anche dei presentimenti favorevoli per migliorare il vostro campo professionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in questo weekend puntate sull'esposizione dei vostri sentimenti invece che su discussioni poco logiche.

Mercurio e Luna nella giornata di venerdì vi renderanno molto sensibili, investendovi di un influsso 'leoniano' che vi aprirà ad una discussione più sentimentale che razionale.

Scorpione: verso l'inizio del weekend non sarete molto loquaci, baserete i vostri affetti più su un approfondimento razionale che emotivo. Questa sensazione, che sarà il risultato di un'influenza lunaria non del tutto favorevole, svanirà nella giornata di domenica, che vedrà una Luna a voi complice.

Pubblicità

Sagittario: a inizio weekend sarete molto soddisfatti delle vostre sensazioni amorose, tutte da approfondire in famiglia beneficiando di splendidi attimi di serenità. Giove vi elargirà ancora fortuna, spetta a voi concretizzarla. Domenica una Luna pigra potrebbe procurarvi qualche noia.

Capricorno: domenica sarà per voi una giornata fortunata, tutta da dedicare agli affetti per sistemare alcune situazioni lasciate in sospeso. Sarete molto equilibrati e maturi interiormente per individuare ciò che va risolto, per garantirvi un futuro migliore.

Pubblicità

Acquario: anche se Venere si è allontanata troppo e l'amore vi sembrerà carico di attriti e incomprensioni, analizzate bene la situazione e fate chiarezza. La Luna si sta avvicinando al vostro cielo e potrete approfondire la vostra individualità sotto una luce migliore e più emotiva.

Pesci: puntate tutto sull'amore cari amici dei Pesci. Questo fine settimana sarà molto romantico poiché Venere vi sarà favorevole. Attenzione solo alla giornata di domenica, quando una Luna in opposizione dal cielo astrologico della Vergine, potrebbe crearvi qualche attrito lavorativo che si presenterà a inizio settimana.