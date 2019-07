I simboli zodiacali nell'Oroscopo di domenica si approcciano all'amore e alla fortuna in modo troppo teso, forse per via di alcuni transiti planetari che quasi sfidano i sentimenti. Nelle previsioni astrali la Luna prende posto nel domicilio della Vergine e rende le sensazioni più concrete e nitide, anche se un po' timide.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Venere in Cancro vi sfida presentandovi delle tensioni soprattutto in ambito familiare, che riuscirete a fronteggiare solo mantenendo la calma e prendendo i dovuti provvedimenti, con razionalità.

Toro: la combinazione Luna-Plutone-Urano richiede molto dispendio di energie. Un flusso positivo fuori dal comune non aspetta altro che di essere vissuto in modo profondo e imprevedibile, senza superficialità. Questo aspetto potrebbe essere stressante se non siete pronti ad evolvere interiormente.

Gemelli: una certa distrazione vi fa stare con la testa tra le nuvole, forse la vicinanza di Venere diffonde ancora i suoi influssi sentimentali e vi proietta in un mondo fantasioso dove la realtà si miscela al sogno.

Per fortuna Mercurio e Marte vi esortano a ritornare con i piedi per terra.

Cancro: Venere vi elargisce amore e vivrete gli affetti in maniera premurosa e approfondita. L'influsso di Venere e Luna in sestile per voi che siete single è molto potente e potrebbe esservi benefico per approfondire nuove amicizie. Chissà che non diventino qualcosa in più.

Leone: l'astro d'argento tocca la vostra emotività e vi esorta a porvi delle domande circa il percorso che state intraprendendo per evolvere.

Siete sulla strada giusta? Di sicuro sì, poiché Marte e Mercurio in sinergia vi garantiscono una spinta all'azione e una carica intellettuale che non sbaglieranno un colpo.

Vergine: il vostro modo di amare diventa molto disciplinato grazie all'entrata della Luna nel vostro cielo. Una timidezza fuori dal comune vi rende un po' preoccupati nei confronti della vita, ma la concretezza che vi è consona vi farà trovare sempre la soluzione giusta.

Astri e oroscopo di domenica dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non è il momento giusto per prendere delle decisioni importanti.

Mercurio vi offusca un po' le idee e vi rende molto chiusi a una comunicazione che potrebbe essere benefica sia per la vostra situazione sentimentale che per una serenità personale.

Scorpione: controllati e riservati, grazie a un influsso lunare che vi lambisce come in un abbraccio, avrete una percezione più spiccata delle sensazioni e ciò vi sarà utile per giocare in anticipo, cogliendo gli eventi in modo quasi magico. Saturno vi fa evolvere in positivo.

Sagittario: la Luna dal domicilio astrologico della Vergine punta un riflettore sui vostri sogni e i vostri desideri, ma vi raccomanda di essere più responsabili e di crescere per attuare i vostri progetti in modo più consapevole e maturo.

Capricorno: una Luna laboriosa dal domicilio della Vergine vi farà dare il massimo per raggiungere una tranquillità personale tanto ambita. In amore, ricercherete un rapporto che sia pieno e concreto, odiate la superficialità e vi batterete per vivere le sensazioni in modo profondo.

Acquario: una quadratura Marte-Urano vi scombussola alquanto e sarete troppo impulsivi nel prendere delle decisioni che potrebbero rivelarsi sbagliate. Seguite una scia fortunata di Giove che dal cielo del Sagittario, vi indicherà un cammino più consapevole.

Pesci: un pessimismo di fondo viene innescato da una Luna dirimpettaia che rende le vostre sensazioni troppo negative, forse per via di una scarsa fiducia in voi stessi che vi provoca insicurezza. Non lasciatevi prendere da una preoccupazione eccessiva anche per la vostra salute, ma cercate nuove valvole di sfogo.