Il quadro astrale di questo fine settimana annuncia lo spostamento di Mercurio in Cancro nella giornata di domenica. Saranno potenziate le capacità intellettive di Vergine, Toro, Scorpione e Pesci. L'astro mercuriano, nelle previsioni astrologiche del fine settimana, introduce intriganti novità ed eventi imprevedibili, tutti da cogliere al volo per ottenere il benessere tanto desiderato. Di seguito l'Oroscopo del weekend segno per segno.

Oroscopo del weekend

Ariete: durante questo weekend attingerete energia positiva, utile per nutrire corpo e mente. Molto ottimisti per via degli influssi favorevoli di Luna e Giove, riuscirete a ottenere ciò che volete e ad attuare i vostri interessi. Attenzione in amore, poiché potrebbero manifestarsi delle noie sentimentali.

Toro: un temperamento alquanto burrascoso vi viene elargito da una quadratura Urano-Luna che nella giornata di venerdì si fa sentire soprattutto nei rapporti amorosi.

Preparatevi a una ventata di ottimismo, prevista nella giornata di domenica, le novità sono dietro l'angolo.

Gemelli: una Luna in trigono nella giornata di venerdì vi fa approfondire alcune vostre debolezze caratteriali, in modo tale da farvi progredire avviando una svolta radicale nella vostra vita. Domenica potreste essere troppo lunatici e vivere l'amore in maniera altalenante.

Cancro: la giornata di domenica in particolare annuncia l'entrata di Mercurio nel vostro cielo, la casa astrologica della famiglia.

Sensibili e molto diplomatici, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, con un occhio puntato verso le esperienze passato che per voi rappresentano un bagaglio utile per progredire.

Leone: Mercurio in questo fine settimana vi abbandona e passa nel domicilio del Cancro, ma potrete contare sempre sull'energia dirompente di Marte, che sprigiona in voi il bisogno di affermare la vostra personalità, con determinazione e fiducia in voi stessi.

Sono favorite le attitudini sportive, quindi via libera all'esercizio fisico in questo fine settimana.

Vergine: molto espansivi nei confronti degli altri, esprimerete i vostri sentimenti seguendo uno slancio vitale positivo, garantitovi da Sole e Venere in congiunzione dal Cancro. La vostra gioia di vivere non viene intaccata da alcuni eventi che succedono in modo imprevedibile, voi sapete come fronteggiare il tutto e Mercurio vi aiuta.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna amichevole vi rende molto socievoli ed espansivi nell'esternare i sentimenti in questo weekend ricco di opportunità. Attenzione solo alla giornata di domenica, quando Mercurio in quadratura potrebbe interrompere in modo brusco una comunicazione armoniosa.

Scorpione: buono l'amore per voi amici dello Scorpione. Il trigono favorevole di Venere con Luna vi apre all'amore con grande gratificazione.

Finalmente anche Mercurio non è più in posizione sfavorevole e le conversazioni diventano più amichevoli.

Sagittario: generosi e molto rilassati, avvertirete in questo weekend una sensazione di benessere che vi fa investire maggiore serenità anche nei rapporti amorosi. Voi single potreste avviare una relazione amorosa proprio in questo fine settimana, Luna e Giove positivi vi rendono molto aperti a vivere i sentimenti in maniera fortunata.

Capricorno: alcuni cambiamenti sono sprigionati da un Plutone carico di energia che scatena un processo evolutivo di difficile comprensione. Potreste vivere l'amore in maniera troppo irruente, proprio perché spinti da una smania eccessiva di controllare il partner, ma il vostro sarà un modo di esprimervi più cosciente.

Acquario: una Luna molto promettente nella giornata di venerdì illumina il vostro cammino e vi rende molto intuitivi. Sentirete forte il bisogno di approfondire le amicizie, allora che ne dite di organizzare un'entusiasmante gita fuori porta con gli amici che contano? Il divertimento sarà assicurato.

Pesci: nella giornata di domenica la Luna entrerà nel vostro cielo e vi renderà molto sensibili. Voi che siete single non esitate in amore, le opportunità che Venere vi offrirà saranno tutte da prendere al volo. Questo periodo sarà favorevole anche per l'amore di coppia.