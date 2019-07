L'Oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio si prospetta pieno di giornate tese per l'Acquario, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con un po' di stanchezza. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per voi sta per iniziare un periodo molto positivo e di grande recupero. Gli astri saranno dalla vostra parte e favoriranno gli incontri sentimentali.Chi di recente ha avuto una delusione d'amore potrà finalmente riacquistare la fiducia nelle relazioni.

Luna a vostro favore vi permetterà di ottenere ottimi risultati anche sul fronte lavorativo.

Toro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale non saranno giornate semplici quelle che si prospettano. Nella vita di coppia dovrete fare abbastanza attenzione perchè basterà poco per farvi perdere le staffe. Chi invece è single potrebbe essere corteggiato da qualcuno.

Gemelli: in questa settimana dal 15 al 21 luglio vi sentirete nettamente positivi rispetto agli scorsi mesi.

Qualcuno potrebbe sentirsi un po' stanco a causa dei troppi impegni di lavoro. Venere a vostro favore vi renderà più aperti alle nuove conoscenze.

Cancro: un periodo piuttosto teso è quello che è in arrivo per voi. Saturno dissonante porterà qualche ostacolo nella vostra vita, ma nulla di irreparabile. Al momento la vostra maggiore preoccupazione è rivolta verso la vostra carriera. Siete delle persone determinate e volete raggiungere il più presto possibile alcuni obbiettivi.

Leone: le stelle porteranno ai nati sotto il segno del Leone grande energia e positività. In molti appariranno più affascinanti del solito e se volete fare colpo, questo sarà il momento giusto per farlo. Sul vostro cammino potrebbe esserci qualche ostacolo, ma voi troverete il modo di sfruttare il tutto a vostro vantaggio.

Vergine: nel corso della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio potrebbero arrivare grandi novità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni di voi potrebbero dover fare i conti con alcuni cambiamenti recenti sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dopo mesi molto duri, finalmente avrete l'opportunità di ritrovare un po' di serenità. Chi è alla ricerca di stabilità lavorativa potrà finalmente trovare quello che fa al caso proprio. Qualcuno potrebbe decidere di chiudere alcune relazioni che da troppo tempo non vanno per il verso giusto.

Scorpione: nell'ultimo periodo siete molto agitati, ma il vostro carattere così orgoglioso non vi permette di accettare l'aiuto dei vostri cari.

Molto spesso tendete a tenere ogni problema per voi per non far dispiacere gli altri, ma questo vostro modo di fare vi si ritorce spesso contro.

Sagittario: gli astri saranno a vostro favore in questa settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio. A livello professionale arriveranno delle belle notizie che non vi aspettavate, ma la stanchezza dovuta al vostro duro lavoro si farà presto sentire. Cercate di ritagliarvi un po' di tempo per il relax.

Capricorno: per voi il periodo estivo sarà decisamente positivo: alcuni ritroveranno la serenità e la pace emotiva che avevano perso durante il corso degli ultimi mesi.

In ambito sentimentale ci saranno dei cambiamenti molto importanti, ma dovrete stare attenti a non prendere decisioni troppo affrettate.

Acquario: l'opposizione di Venere e Mercurio renderà parecchie delle vostre giornate abbastanza complicate. La vostra stanchezza fisica inciderà parecchio sul vostro umore già pessimo per alcuni problemi economici. Cercate di mantenere la calma.

Pesci: Luna sul vostro segno renderà molto fortunata la settimana dal 15 al 21 luglio. In ambito professionale potrebbero sorgere delle buone opportunità per voi, che doverete però saper cogliere in maniera tempestiva. In amore questo è il momento giusto per fare un passo avanti con la persona che vi piace.