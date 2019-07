L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce le opportunità amorose dei cuori solitari in maniera affascinante e molto promettente. Buone occasioni per Toro, Cancro, Leone e Scorpione grazie a transiti planetari molto 'effervescenti'. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

I single e le opportunità nell'oroscopo dell'amore

Ariete: questa settimana sarà molto altalenante per voi amici dell'Ariete, affronterete quest'eccessiva emotività con decisione, smorzando le vostre insicurezze e fronteggiando le avversità di una Venere in quadratura, in maniera molto concreta.

Pubblicità

Pubblicità

Buono il fine settimana per i nuovi amori.

Toro: Urano vi impone il divieto di comportarvi in maniera 'standardizzata' e approfitterete delle situazioni favorevoli per attuare questi cambiamenti innovativi benefici per l'amore. Attenzione solo alle giornate di giovedì e venerdì, che vedranno un'opposizione Luna-Urano rancorosa.

Gemelli: la vostra settimana inizierà in maniera incostante, poiché una quadratura lunare appesantirà la vostra sfera affettiva.

Pubblicità

Martedì già la situazione migliorerà grazie a transiti planetari che vi conferiranno un nuovo slancio vitale e la voglia di non rimanere in solitudine.

Cancro: una metà settimana intrigante e promettente per l'amore vi aspetterà e potrebbe giungere un invito che accetterete con riluttanza. Invece quest'incontro andrà bene e spazzerà subito la vostra indecisione.

Leone: una nuova vitalità vi pervaderà con Mercurio e Marte in domicilio. Le occasioni per concretizzare i vostri sogni amorosi non mancheranno, ma dovrete essere lesti nel coglierle al volo, senza esitazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Luna vi sarà propizia soprattutto a inizio settimana.

Vergine: la Luna nel vostro cielo lunedì vi renderà molto prudenti e riflessivi nei confronti delle nuove storie. Sarete molto desiderosi di concretizzare le vostre storie sentimentali ma ci sarà qualcosa che vi frenerà, forse le vostre insicurezze e la paura di fallire.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: estroversi e molto spontanei nella giornata di martedì, potreste fare strage di cuori e la vostra eleganza di certo non passerà inosservata.

Apritevi a un flirt utile per approfondire nuove conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più.

Scorpione: un nuovo magnetismo vi investirà a metà settimana, rendendovi molto sensuali e attraenti. Dietro la vostra grande forza di volontà sarà celata una certa insicurezza che nasconderete alla perfezione. La vostra capacità di analisi sarà potenziata da transiti planetari favorevoli, quindi sceglierete bene a chi affiancarvi.

Sagittario: Luna nel vostro cielo colorerà un weekend splendido per i sentimenti, dovrete solo contenere una spiccata voglia di indipendenza che vi farà vivere le nuove sensazioni amorose in maniera troppo irrequieta.

Pubblicità

Capricorno: non lasciatevi prendere dalla tristezza, soprattutto martedì e mercoledì quando una tensione lunare si farà sentire e vi renderà fragili emotivamente. Se l'amore vi sembrerà complicato e la serenità difficile da raggiungere, allora prendetevi questo tempo per fare chiarezza in voi stessi. Verranno periodi migliori per le sensazioni amorose.

Acquario: tutto scorrerà placidamente in questa settimana e se nessun amore si affaccerà all'orizzonte a farvi battere il cuore, voi non vi dispererete più di tanto.

Pubblicità

Sapete ciò che desiderate, attenderete che sia la persona giusta a conquistarvi.

Pesci: avete impostato le coordinate dei vostri sentimenti nella direzione giusta, vi spetta solo intraprendere il cammino con maggiore fiducia. Il vostro desiderio di romanticismo sarà alle stelle, soprattutto venerdì, quindi potrete passare all'azione con sicurezza, Venere sarà dalla vostra.