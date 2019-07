La fusione dell'energia impulsiva di Marte in congiunzione con l'emotività lunare sprigiona un influsso armonico e molto dinamico. Ciascun simbolo zodiacale nell'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì potrà aprirsi all'azione, concretizzando i sogni con coraggio. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: non tollererete alcun controllo o autorità esercitata su voi stessi e una certa ribellione vi renderà impulsivi, evitando di sentire alcuni consigli utili per progredire.

Attenzione a non seguire in maniera eccessiva sensazioni troppo forti che potrebbero mettervi nei guai.

Toro: la solita routine vi procura turbamento e alcuni imprevisti minacciano una felicità amorosa che sembra non concretizzarsi come vorreste. Urano incrocia le sue energie con Luna ma è in quadratura, quindi vivrete gli affetti in maniera più irrequieta proprio perché in cerca di una maggiore libertà emotiva.

Gemelli: non siate troppo frettolosi nei confronti con le nuove storie e non gettatevi a capofitto, poiché spinti da un impulso istintivo che potrebbe anche farvi perdere la calma, se non ottenete quello che desiderate dall'amore.

Cancro: affettuosi con tutti, vi sentirete sereni e spinti da un'energia positiva che solo Venere e Sole in congiunzione sanno regalarvi. E' giunto il momento di aprirvi all'amore con maggiore consapevolezza delle sensazioni che provate: non temete, tutto andrà per il meglio.

Leone: affettuosi ma anche molto decisi e selettivi nei confronti dell'amore, vi lascerete cullare dagli influssi lunari che vi infonderanno una nuova ambizione nel realizzare i vostri sogni amorosi.

Marte vi spinge all'azione e Mercurio vi rende più comunicativi nell'approccio amoroso.

Vergine: affabili e molto diplomatici, riscontrerete che la tattica giusta per realizzare i vostri sogni amorosi è quella di accontentare gli altri, accattivandovi l'affetto di tutti. In questo modo potrete stringere delle alleanze benefiche per l'adempimento dei vostri sogni amorosi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: puntate tutto su una Luna 'leonina' che vi garantisce una nuova fiducia in voi stessi.

Sarete più decisi nell'intraprendere un cammino amoroso più sensibile, vincendo il materialismo di una Venere in quadratura. In gruppo la vostra notorietà non passerà di certo inosservata.

Scorpione: il vostro ottimismo sarà contagioso e risulterete molto simpatici. La vostra buona compagnia non passerà di certo inosservata a un ammiratore/trice che aspetta solo un vostro sì per dare il via a una splendida storia amorosa.

Sagittario: una nuova concretezza sensibile trasforma la vostra concezione amorosa e vi aprirete alle opportunità sentimentali con fermezza, tralasciando le astrazioni metafisiche e vivendo le emozioni in maniera più reale.

Capricorno: la Luna dalla casa astrologica quinta vi rende troppo istintivi e poco obiettivi nei confronti dell'amore. Attenzione a non farvi sopraffare da persone che vogliono solo approfittare delle vostre debolezze, le apparenze potrebbero ingannarvi.

Acquario: Marte e Urano creano dei cambiamenti creativi non tanto facili da gestire. Una nuova ribellione vi spinge a cambiare atteggiamento nei confronti dell'amore e sarete quasi irritati da coloro che vogliono darvi consigli.

Siete voi a decidere il da farsi, ma prima dovrete abbattere delle strutture emotive che vi opprimono.

Pesci: l'astro venusiano in sinergia con il Sole vi illumina il cammino che conduce all'amore e sarete più sereni e aperti ad approfondire con una nuova sensibilità i sentimenti. Attenzione solo a non idealizzare la persona che amate o che amerete, potreste poi rischiare di rimanerne delusi, quindi occhi aperti alla realtà che vi circonda.