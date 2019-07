Ha inizio una nuova settimana, quella a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Cosa avranno riservato le stelle ai dodici segni dello zodiaco? A dare le giuste informazioni è disponibile l'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019. Vediamo come saranno i prossimi sette giorni in calendario passando direttamente a consultare le previsioni astrali dal 29 luglio al 4 di agosto.

Astrologia, la settimana da Ariete a Vergine

Ariete - La Luna torna in aspetto positivo portando spettacolari occasioni per rimettere in sesto situazioni affettive disagiate.

La parte centrale della settimana aiuterà a ritrovare maggiore sintonia con il partner. Chi lavora anche di sabato avrà l’occasione di concludere un affare di successo. Quasi sicuramente un progetto per il quale vi stavate impegnando e che finalmente si risolverà bene. A breve il periodo potrebbe rendere disponibile una nuova iniziativa di successo. Quando sentite di poter dire e fare le cose in cui credete, vi sentite meglio: credere nei sogni per voi è essenziale..

Toro - Ottima la settimana in arrivo! Fermenti senza dubbio più che positivi, prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio o l’arrivo di un bimbo vi renderanno espansivi. Attirerete l’attenzione di chi vi vuole bene. Nell’attività aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. In questa nuova settimana le vostre giornate scorreranno sui binari della tranquillità. Nonostante una comprensibile stanchezza, visti gli impegni che avete avuto nei giorni scorsi, porterete a termine tutto ciò che avevate segnato in agenda e trascorrerete il week-end con la compagnia giusta.

Gemelli - Frenate l’impazienza e godetevi una discreta settimana oltre che un bellissimo weekend. I programmi messi in atto andranno sicuramente in porto, ma hanno bisogno di tempo per maturare. Non pensate di essere perseguitati dalla sfortuna, soltanto perché le cose girano per il verso sbagliato. Sappiamo che siete molto forti, cercate quindi nuove opportunità e sforzatevi anche di riscattarvi da una eventuale fase di disagio.

Siete di nuovo in battaglia e quando siete carichi riuscite a dare il meglio di voi.

Cancro - Il vostro umore non è proprio al top questa settimana e, osservando le stelle, nemmeno tanto bene anche per la prossima. Solitamente cercate di sollevarvi il morale con delle piccole attività, con qualcosa che potrebbe concedervi un po' di relax o serenità, ma non lo farete in questo frangente perché non ne avrete il tempo.

Tranquilli, sapete essere tenaci e determinati, per cui riuscirete a superare qualsiasi imprevisto con la giusta grinta. In amore sono favoriti i colpi di fulmine giovedì e sabato, ma dovrete essere molto cauti, specialmente nei confronti di persone troppo ambigue o criptiche.

Leone - Si prevede una splendida settimana in amore, ma anche da spendere insieme alla famiglia e agli affetti più cari. Secondo l’oroscopo settimanale, una buona notizia potrebbe rendervi euforici e malinconici al tempo stesso.

Ritorni di fiamma sono favoriti a patto di non avere già impegni amorosi in corso. In questi giorni il lavoro è stato estenuante e vi sentite particolarmente stressati: buona parte finale della settimana per divertirsi in compagnia delle amicizie di vecchia data o del partner. Settimana importante anche per ritrovare fiducia in voi stessi o nel vostro fascino.

Vergine - I prossimi sette giorni in calendario si preannunciano senza troppo clamore, anzi, vi correranno incontro docili come cagnolini, felice di aver trovato il loro padroncino. Un tocco di giusta euforia in più potrà esservi molto utile per rallegrare il lunedì, sia in famiglia che con la persona amata. Nel lavoro, un po' di sana agitazione e relativi attimi di imbarazzo nella vostra zona operativa: un errore potrebbe venire a galla a disturbare l'andazzo quotidiano. Se sarà per colpa vostra, diretta o indiretta, non giustificatevi senza prove, otterreste solo scarsi risultati.

Previsione settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia - Non tutte le ciambelle riescono con il buco, specie quando la Luna in Acquario o quella in Leone ci mette lo zampino. Piccole contrarietà familiari in arrivo mercoledì o giovedì. Per quanto vi è possibile, state al vostro posto, non occupatevi di situazioni al di fuori degli interessi specifici. I pensieri positivi, i vostri cari che fanno a gara per sostenervi sono quanto di meglio avete per ossigenare la mente ed escogitare come sistemare le incombenze. Tensioni improvvise reclameranno chiarimenti: riposatevi, poi cercherete la mediazione di un amico.

Scorpione - Si inaugura la nuova settimana con una situazione di calo fisico: da qualche tempo non vi risparmiate, non è così? Giove vi protegge, ma il più lo ha già fatto e allora dovete verificare cosa è bene fare per continuare a vivere sereni o almeno per cercare di evitare problemi. Martedì e domenica giornate interessanti: sarete alla ricerca della tranquillità oppure di quell’equilibrio che tanto cercate ma che a volte le persone che vi stanno vicino non concedono. Dovete parlare chiaro. In amore, la prossima sarà una settimana di grandi verifiche, soprattutto per le coppie che hanno perso un po’ di smalto: ci vorrebbe più comprensione e tanta fiducia.

Sagittario - La prossima settimana sarà particolarmente positiva per voi Sagittario. In tantissimi vi potrete dedicare al divertimento più sfrenato o alle passioni sentimentali migliori. Lo farete soprattutto grazie alla nuova amicizia di Venere. Qualcosa di inaspettato arriverà a fine settimana, sabato o domenica, e vi aiuterà a colorare soprattutto i momenti da vivere insieme alla persona amata. Così il vostro prossimo weekend sarà facile e leggero da vivere. Ottimismo di coppia in vista martedì con conferme in tal senso giovedì e venerdì.

Capricorno - Il periodo annuncia una condizione astrologica abbastanza positiva, a parte qualche lieve dissonanza causata da Marte. Riuscirete a mantenere la calma nelle situazioni più tese, anche se qualche conflitto può nascere a metà settimana, avrete la lucidità di trovare sempre la parola giusta in qualsiasi contesto. Nel lavoro la voglia di mettersi in gioco e di sperimentare non mancherà, sarete ancora alla ricerca di occasioni più vantaggiose per aumentare le entrate economiche. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso negli impegni pratici sarete concreti e costruttivi.

Acquario - Via libera alle iniziative di volontariato ad inizio e fine settimana: se il mondo va migliorato, c’è bisogno anche di voi. In alcune giornate però potreste essere tesi come corde di violino. In qualche caso rischiate di farvi abbagliare da traguardi impossibili, quando invece avreste occasioni concrete a portata di mano. Soluzioni facilitate mercoledì e giovedì, grazie all’appoggio di una persona esperta che ha il polso della situazione. Sappiamo che la scorsa settimana non è stata molto positiva, ma in quest'altra, soprattutto nel fine settimana è consigliato evitare di fare il passo più lungo della gamba. Sabato la giornata partirà bene, ma vi sentirete stanchi e in serata nervosa.

Pesci - Se appartenete a coloro insofferenti all’idea delle ferie che volgono al termine, deciderete di poltrire ogni giorno a letto fino a tardi, con tanto di giornale e colazione sul comodino. Complice la Luna, ve la prendete davvero comoda, liberi da condizionamenti di orari e programmi. Tutto corre alla velocità della luce nel weekend: pensieri, parole, azioni. Anche al lavoro da lunedì a venerdì, qualche tensione potrebbe essere determinata dalla dissonanza di Plutone. In amore sono in arrivo novità interessanti che potrebbero rivoluzionare la vostra vita. Cerca di accogliere le sorprese che il destino saprà regalare.