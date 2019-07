Marte nel domicilio del Leone sprigiona un dinamismo che può essere costruttivo per invogliare ciascun segno a passare all'azione o difficile da gestire perché troppo impulsivo. Le previsioni astrologiche dedicate alle opportunità lavorative e all'amore analizzano gli stati d'animo di ciascun segno zodiacale, quindi la voglia di concretizzare i desideri. Di seguito l'Oroscopo di lunedì segno per segno.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo di lunedì

Ariete: l'ottimismo di Giove smorza le insicurezze marziane provenienti dal cielo astrologico del Leone e vi spinge a intraprendere una lotta più verbale che materiale. Cercherete di catechizzare chi vi sta di fronte con fiumi di parole, dichiarando di farlo a fin di bene quando invece cercate di consolidare un maggiore controllo degli altri.

Toro: Marte e Urano in quadratura vi portano a vivere l'amore in modo poco sicuro, cercherete di riempire questo vostro vuoto interiore valutando mille opportunità.

Pubblicità

In ambito lavorativo le idee sono tante ma cercate di selezionare quella giusta.

Gemelli: le occasioni professionali diventano più rilevanti e tutto vi apparirà più chiaro. La Luna è nella casa astrologica del mutamento e intavola anche per voi delle evoluzioni benefiche per progredire. In ambito sentimentale date un'altra chance alla persona amata.

Cancro: Marte impregna il vostro Sole di una carica esplosiva dirompente che vi rende molto attivi e dinamici nei confronti delle opportunità lavorative.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In amore, non cercate a tutti i costi di far primeggiare il vostro io, rischierete di diventare eccessivamente reattivi.

Leone: una carica dirompente conferitavi da Marte e Mercurio vi spinge a fare, concentrandovi molto nel presente e non valutando che queste vostre azioni potrebbero avere delle conseguenze future non molto promettenti. Ma di sicuro non vi annoierete in amore e non sarete pigri sul lavoro.

Vergine: nuove opportunità riemergono a rasserenare il vostro cielo e i sogni accantonati per un po' potranno essere cacciati nuovamente dal cassetto. Marte vi regala una sferzata di energia positiva utile in ambito lavorativo e una Luna rigorosa ma sensibile vi fa approfondire al meglio le emozioni.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Giove e Marte in sestile riparano i danni di un'aggressività troppo vorace.

Pubblicità

Potreste essere insoddisfatti da una situazione amorosa che non va come vorreste, allora reagite in modo impetuoso. In ambito lavorativo però riscontrerete una certa difficoltà nel manifestare la vostra personalità.

Scorpione: adotterete tutta l'imparzialità di cui siete capaci per patteggiare con diplomazia in ambito lavorativo e in questo modo anche l'amore acquisterà un significato più profondo e veritiero.

Pubblicità

Sagittario: valutate bene la vostra situazione professionale e selezionate accuratamente alcune scelte. Siete forse troppo fiduciosi in voi stessi e mancate di un'analisi concreta della situazione reale, anche in amore.

Capricorno: siete alla ricerca di un modo di incanalare l'energia marziana che non sfoci in un'eccessiva aggressività, minacciosa per la felicità sentimentale. L'oscillazione tra la durezza saturniana e il dinamismo marziano vi metterà in combutta con le vostre sensazioni, sprigionando una guerra interiore difficile da gestire.

Acquario: nervosi a causa di un'opposizione marziana che si fa sentire, potreste assumere un atteggiamento troppo temerario nei confronti dell'amore. Attenzione a tenere a bada una lingua troppo tagliente, frutto di un Mercurio che vi fa sfidare gli altri.

Pesci: l'aggressività marziana marcia di pari passo con la fantasia nettuniana e questo stato d'animo altalenante potrebbe crearvi qualche paranoia. Attenzione a qualche squilibrio emotivo derivante da conflitti interiori non risolti che potrebbero crearvi fastidi anche in ambito lavorativo.