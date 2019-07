L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato sprigiona in ciascun segno zodiacale un desiderio di concretizzare i propri bisogni, che diventa impulsivo e non conosce la pazienza.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Mercurio in Cancro vi scombussola un po' le idee e insieme a Venere in quadratura vi rende insicuri e non molto convinti di quello che dite in coppia. Meno determinati e astuti del solito, rischierete di andare incontro a litigi disastrosi se non approfondirete le difficoltà con un dialogo costruttivo.

Toro: un atteggiamento dinamico vi garantisce una forza di volontà tutta da investire nella relazione a due. Molto innovativi in coppia, farete di tutto per avviare una rinascita del rapporto amoroso, superando eventuali ostacoli con l'intraprendenza che è tipica di voi Toro.

Gemelli: Nettuno e Luna in congiunzione nel domicilio dei Pesci, in quadratura rispetto al vostro celo, creeranno una sorta di illusione, quasi una paranoia in coppia, tanto che risulterete molto nervosi e sensibili.

Arginate alcuni pensieri che vi ossessionano, ricercando un equilibrio spirituale e materiale.

Cancro: molto innamorati con Venere che incrocia le sue energie con l'astro d'argento, vorrete trascorrere più tempo possibile con il partner, mostrandogli tutto l'affetto che provate. E' il momento giusto per stupire la persona amata con un regalo o una sorpresa, quindi organizzatevi.

Leone: in coppia, riscontrerete una certa debolezza nei confronti delle pretese del partner.

Un atteggiamento di sottomissione farà sì che la persona amata possa approfittare della vostra bontà e del vostro desiderio di rendervi sempre utili in coppia. Imparate a valutare le vostre possibilità.

Vergine: in coppia, sarete alquanto confusi da un'opposizione lunare che scombussola i vostri sentimenti, tanto che non saprete cosa volete dall'amore. Incostanti e indecisi, mancherete di senso pratico e non riuscirete a capire i bisogni del partner, sfuggendo alla comprensione e comunicando poco i vostri sentimenti.

Astri e oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ipersensibili in coppia, subirete gli influssi lunari derivanti dal domicilio dei Pesci in modo alquanto emotivo, tanto che potreste sentire il bisogno di fuggire dalla realtà per non rispondere con rigore alle vostre responsabilità.

Scorpione: molto fantasiosi e concilianti con il partner, riuscirete a dimostrare tutto l'affetto che provate grazie a un trigono favorevole Luna-Venere che vi apre a un romanticismo molto profondo.

Non ossessivi con il partner ma protettivi, approfittate di questa perfetta intesa di coppia.

Sagittario: nella relazione a due riuscirete a superare alcune seccature puntando su una spiccata sicurezza nelle vostre capacità, che vi porterà a sdrammatizzare le tensioni, ritrovando sempre l'ottimismo giusto. Luna e Giove in quadratura vi rendono più emotivi e trascendentali.

Capricorno: il partner pretenderà molto da voi, anche se il vostro modo di amare è divenuto troppo possessivo e irruente.

Dovrete imparare a dosare le vostre sensazioni, evitando così stress emotivi che potrebbero essere nocivi per la vostra salute. Alla fine il partner capirà.

Acquario: i vostri cambiamenti d'umore saranno impulsivi e imprevedibili per via dell'influenza lunare, che combinando le sue energie con un Plutone molto vicino al vostro cielo vi fa desiderare cambiamenti estremi in coppia.

Pesci: la Luna entra nel vostro segno e vi rende molto sensibili in coppia. I momenti di romanticismo sono assicurati da un astro d'argento che diventa molto profondo e mistico, grazie alla congiunzione con Nettuno. Abbandonate ogni timidezza e lasciatevi andare all'amore.