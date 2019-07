Alcuni astri in sinergia non molto favorevole con il fantasioso Nettuno sprigionano una certa insoddisfazione in coppia, che rende il rapporto teso e altalenante. Anche Urano trasmette il suo influsso rivoluzionario a Capricorno, Toro e Vergine, per stravolgere la relazione e apportare delle modifiche repentine. L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce questi precari equilibri, in bilico tra sogno e realtà, tra accettazione e rinnovamento, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: alcune vostre decisioni, prese forse in maniera troppo frettolosa, vi si ripercuotono contro e all'improvviso vi accorgerete che a subirne gli effetti siete proprio voi e la vostra relazione. Come tegole di un tetto che si staccano una ad una, gli avvenimenti che accadranno si susseguiranno a minacciare le vostre certezze.

Toro: bando all'inerzia con Urano nel segno che continua a darvi una spinta rivoluzionaria ad agire in coppia, per attuare un cambiamento profondo.

Vi accorgerete che i vostri bisogni emotivi non sono soddisfatti come vorreste dall'amore di coppia, quindi una svolta risolutiva sarà doverosa per progredire.

Gemelli: un influsso nettuniano in quadratura con Giove dal domicilio del Sagittario rende la vostra vita di coppia piatta e da questa relazione apparentemente tranquilla trapela un velo di malinconia che celate alla perfezione. Combattuti se continuare o seguire la scia di nuove volontà, spetta a voi decidere il da farsi.

Cancro: il vostro comportamento in coppia sarà altalenante per via di un influsso Sole-Luna in contrapposizione che vi rende determinati e vitali, poi tutto incostanti e lunatici. Cercate di riequilibrare al meglio il vostro amore di coppia.

Leone: le vostre emozioni sono soffocate da una Luna troppo riflessiva e introspettiva. Occorrerà che diate libero sfogo a queste tensioni, facendo uso di una comunicazione più profonda e sincera, per vincere questi interrogativi che aleggiano nella vostra mente e nella relazione a due.

Vergine: Luna in trigono con Urano sprigiona una certa insoddisfazione che vi spinge a dare un taglio netto con il passato, per vivere il presente con maggiore risolutezza. Alcuni avvenimenti che accadono in maniera improvvisa vi apriranno a un rinnovamento radicale di voi stessi, dove non potrete più tornare indietro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli influssi non molto favorevoli di una Luna in quadratura si fanno sentire e sarete capricciosi e incostanti in coppia.

Un desiderio di trovare una via di fuga, derivante da una certa insoddisfazione di fondo, viene comunque represso da un'eccessiva paura nei confronti dei cambiamenti.

Scorpione: l'amore non è mai noioso e ripetitivo per voi amici dello Scorpione, un trigono favorevole di Nettuno con Venere lo conferma. Costringerete il vostro partner a camminare a passo risoluto insieme a voi nel percorso della vostra vita amorosa, senza rallentamenti.

Sagittario: in coppia sarete molto ottimisti e una nuova vitalità vi farà concretizzare alcuni progetti accantonati da tempo. E' il momento di agire, Marte vi è propizio e incrocia le sue energie con un Giove fortunato. Osate quindi e avrete successo nella relazione a due.

Capricorno: molto pensierosi in coppia, avrete la sensazione di non ricevere le emozioni come sperate e vi sentirete come tagliati fuori dalla vita sentimentale del partner. Ma questi problemi sono scatenati solo dalla vostra mente, per via di una congiunzione Luna-Saturno che si fa sentire e vi pesa.

Acquario: impulsività ed energia si miscelano in modo alquanto confusionario, senza tener conto delle logiche del momento e facendovi prendere delle decisioni troppo frettolose in coppia. Attenzione che poi potreste pentirvene, quando vi accorgerete che non potrete ritornare indietro.

Pesci: tutto a un tratto sentirete il bisogno di respirare aria nuova e il rapporto Luna-Urano lo conferma, innescando l'esigenza di rinnovare un presente ormai troppo standardizzato. Sarà una rivoluzione mistica direttamente collegata al vostro potere decisionale.