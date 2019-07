L'Oroscopo di mercoledì utilizza degli influssi concreti e molto promettenti per superare le avversità in modo consapevole e grintoso. La Luna in Bilancia incrocia le sue energie con una Venere in Cancro che spinge l'amore alle stelle. Le previsioni astrali sull'amore e il lavoro indirizzano i segni zodiacali verso una nuova soddisfazione personale.

Nuovi influssi nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: una passeggera depressione potrebbe farvi sentire soli e abbandonati.

Saturno e Luna sprigionano questa energia non molto favorevole. Cercate di arginare questi pensieri negativi e in ambito lavorativo siate più comunicativi.

Toro: una nuova apertura mentale verso ciò che vi circonda viene ispirata da un influsso nettuniano che rende il vostro modo di pensare più spirituale. Utilizzate questa perspicacia nel lavoro, otterrete successo.

Gemelli: una forte energia vi spinge a lavorare in modo 'accanito', siete carichi di forza vitale e volete investirla in campo professionale per ottenere i risultati sperati.

Non siate però troppo impulsivi, anche in amore occorrerà che pensiate bene a quello che fate.

Cancro: avete ben chiaro il quadro completo dei vostri ideali ma non li concretizzerete in modo semplice, quindi dovrete lavorare sodo per ottenere i risultati sperati. Venere nel vostro cielo rende l'amore più profondo e sereno.

Leone: Marte e Mercurio nel vostro cielo non permetteranno a nessuno di calpestare le vostre idee, che difenderete con tranquillità e all'occorrenza, con spirito battagliero.

Utilizzate questa carica intellettuale in ambito lavorativo, intrecciando rapporti benefici per incrementare i guadagni. Buono l'amore, molto sensuale.

Vergine: un Sole cocente dal Cancro vi conferisce la gioia di vivere e di approfondire i piaceri edonistici in modo affettuoso e benevolo. Alcune donne Vergine cercheranno uomini avvenenti e premurosi. Sole e Luna in contrasto potrebbero rappresentare una conflittualità tra la consapevolezza e un'eccessiva emotività.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non giungete a conclusioni affrettate, comportandovi in maniera troppo impulsiva. L'influsso di Marte e Mercurio si fa sentire e incrocia le sue energie con una Luna intensa, che vi richiede maggiore imparzialità.

Scorpione: un'interazione tra l'immobilismo solare e la necessità di evolvervi, tipicamente nettuniana, vi rende irrequieti e tendenti a nascondere la vostra voglia di fuggire da una condizione attuale che non rispecchia il vostro io.

Cercherete delle risposte mistiche che vi soddisfino, dandovi l'input per affrontare il lavoro e l'amore in maniera più serena.

Sagittario: desidererete stare con i vecchi amici, beneficiando di momenti piacevoli che solo loro sanno regalarvi. Sarete molto affettuosi in amore e si instaurerà un rapporto di reciproca comprensione. Buono il lavoro.

Capricorno: l'astro d'argento incrocia le sue energie con Saturno e vi rende molto seri, privandovi della voglia di stringere rapporti con gli altri.

La compostezza e la ragionevolezza sprigionata da questo aspetto potrà essere utilizzata al meglio in ambito lavorativo, mentre in amore potreste sforzarvi di non chiudervi troppo nella vostra interiorità.

Acquario: l'amore con la Luna complice procede bene e anche se aleggia qualche incomprensione, vi sarà utile per crescere. In ambito lavorativo, attingete a una nuova creatività che di sicuro vi sarà utile per primeggiare.

Pesci: approfittate degli effetti benefici di un Sole che risulta in posizione favorevole rispetto al vostro cielo. Trarrete giovamento nell'aiutare gli altri o la persona amata e questa sensazione accrescerà la vostra spiritualità. E' favorito il lavoro creativo.