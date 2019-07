La posizione astrologica di Venere nel domicilio del Cancro punta un riflettore sugli affetti ed esorta i segni zodiacali a vivere i sentimenti con maggiore profondità e slancio affettivo. In particolare i simboli baciati dall'amore saranno il Cancro, i Pesci, la Vergine, il Toro e lo Scorpione. Le sensazioni amorose degli altri segni zodiacali sono approfondite nelle previsioni astrologiche, così come la fortuna in ambito lavorativo viene soppesata in modo dettagliato in questo Oroscopo di giovedì.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: un'influenza planetaria non troppo favorevole vi investe e mancherete di stimoli amorosi, rendendo i vostri rapporti troppo freddi e privi di gioia. Forse non sapete ancora cosa desiderate dall'amore, quindi che ne dite di approfondire il tutto? Chiarendo la vostra situazione interiore sarete più produttivi anche in ambito lavorativo.

Toro: volubili nei confronti dell'amore, cercherete a tutti i costi di seguire un istinto originale e indipendente che mette al primo posto i vostri desideri, senza dar conto a cosa pensano gli altri.

Sarete anche molto simpatici e questo atteggiamento positivo vi favorirà in campo professionale.

Gemelli: una nuova energia proveniente dal cielo astrologico del Leone vi investe e non riuscirete a essere inattivi. Le possibilità d'azione sono favorite da Mercurio e Marte che vi aprono davanti nuovi orizzonti, tutti da scoprire con fiducia e costanza. Buoni i rapporti affettivi e ottime le capacità intellettuali in ambito lavorativo.

Cancro: un buon gusto e un'eleganza conferitavi dall'entrata dell'astro venusiano nel vostro cielo vi rendono più creativi in ambito lavorativo.

In amore, sarete molto dolci e appassionati, vivendo le sensazioni amorose con maggiore coinvolgimento e profondità.

Leone: la vostra capacità intellettuale è rapida con Mercurio e Marte nel segno e sarete molto ambiziosi nel concretizzare i fatti, invece che le parole. In amore, non siate eccessivamente polemici perché questo atteggiamento potrebbe provocare litigi.

Vergine: beneficiate della presenza dell'astro venusiano nella casa del focolare domestico e potrete vivere gli affetti in maniera equilibrata e simpatica. Sarete molto concilianti con tutti e voi single potrete approfondire i nuovi incontri con maggiore slancio. Sarà favorito il lavoro creativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo volubili con Venere e Luna in quadratura a Saturno, sarete instabili nei confronti degli affetti e pigri sul lavoro. Un eccesso di sensualità potrebbe colpirvi e cercherete di indirizzarla altrove, allontanandovi dal vostro ambiente domestico per seguire i vostri istinti.

Scorpione: molto accattivanti per via di un influsso lunare che si miscela a quello di Venere, troverete l'appagamento giusto negli affetti familiari e con il partner sarete molto premurosi.

Sagittario: la vostra capacità di giudizio è equilibrata e potrete aprire le vostre vedute a 360°, analizzando gli affari più redditizi con ampia facoltà di analisi. In ambito affettivo sarete molto convincenti, sfruttando qualsiasi situazione a vostro vantaggio.

Capricorno: un'eccessiva carica sensuale vi scombussola e non vi fa vivere gli affetti domestici come vorreste. Sarete molto inquieti e oltre a innescare problematiche in famiglia, potreste commettere errori anche sul lavoro per via del vostro atteggiamento nervoso e frettoloso.

Acquario: gli incroci astrologici vi spingono ad approfondire con maggiore consapevolezza la vostra emotività e il vostro modo di amare. Con uno sforzo di volontà cosciente, potrete far salire a galla le vostre paure interiori, trasformandole in positivo e togliendo i freni che la vostra vita gli ha imposto.

Pesci: benvenuta Venere in posizione favorevole per voi amici dei Pesci. L'amore vola e sarete molto sentimentali, pronti a vivere ogni attimo e applicando il vostro potere seduttivo che non si smentisce mai. Indulgenti e simpatici con tutti, intreccerete splendidi rapporti anche in campo professionale.