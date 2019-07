I simboli zodiacali sono alla ricerca di una felicità e di un'armonia individuale che è facile raggiungere, ma solo seguendo i consigli elargiti nell'Oroscopo di venerdì. Nuove sensazioni e molte opportunità coloreranno il cammino astrologico nello zodiaco, aiutando ognuno a trovare la propria dimensione nella vita quotidiana. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: riuscirete a equilibrare al meglio azione e intuizione e in ambito lavorativo saranno favoriti soprattutto i lavori indipendenti.

In amore, attenzione a non essere troppo superficiali.

Toro: in campo lavorativo alcune responsabilità non vi spaventano e le affronterete con determinazione e uno spirito originale che vi farà distinguere dagli altri colleghi. In amore, gli influssi romantici di una Venere in Cancro si faranno sentire e sarete più sognatori.

Gemelli: buoni e passionali i rapporti amorosi per voi amici dei Gemelli. Marte e Luna vi spingono ad approfondire i sentimenti con forte dinamismo.

In campo lavorativo, beneficiate di un'ottima memoria che di sicuro vi farà rendere al meglio.

Cancro: Mercurio dal domicilio del Leone influisce positivamente sulla comunicazione e riesce a farvi agire con circospezione in alcune situazioni delicate. Troverete la soluzione giusta puntando su un'intuizione potente che solo i pianeti presenti nel vostro segno sanno elargirvi. Ottimi i rapporti amorosi.

Leone: la vostra simpatia vi procurerà favori e intreccerete delle conoscenze benefiche per il lavoro.

In amore, la Luna marca la vostra personalità e rafforza i vostri ideali, quindi guai a chi vuole ostacolarvi o contestarvi, la vostra ambizione avrà la meglio su tutto.

Vergine: Giove e Nettuno in quadratura si spalleggiano e da un lato vi stimolano a fare di più, dall'altro vi confondono le idee. Gli impegni lavorativi vi assorbono quasi completamente, ma dedicate anche un po' di tempo all'amore e alla serenità familiare.

Previsioni astrali favorevoli dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto vivaci e affascinanti, sarete magnetici per via di un influsso lunare che vi lambisce dal cielo del Leone.

Approfittate di questo charme in amore e in ambito lavorativo la vostra personalità conquisterà i vostri collaboratori.

Scorpione: Luna e Mercurio in quadratura fanno tendere i vostri discorsi alla critica e un atteggiamento troppo polemico non giova ai progetti lavorativi. In amore, Venere e Sole in posizione favorevole vi elargiscono benessere e romanticismo.

Sagittario: l'influsso marziano si farà sentire da voi nati sotto il segno del Sagittario e potrebbe scatenare emozioni e sentimenti difficili da controllare.

Una certa impulsività in ambito lavorativo si farà sentire e sarà difficile da domare. In amore, la sensibilità lunare placherà un tantino le onde impetuose di un Giove 'godereccio'.

Capricorno: sono previste delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo. State costruendo il presente mattone dopo mattone e anche se il lavoro è lungo, i risultati si vedranno in futuro e saranno grandiosi, sia per l'amore che in campo lavorativo.

Acquario: una sensualità eccessiva e disordinata vi scombussola la sfera affettiva, disorientandovi in ambito affettivo.

Il vostro cambiamento di umore repentino vi appesantisce e si fa sentire anche in ambito lavorativo, quindi cercate di riequilibrare il tutto.

Pesci: la vostra forma fisica è impeccabile e anche a livello psichico siete molto ricettivi ed equilibrati. Apritevi a nuove collaborazioni lavorative con slancio, non ve ne pentirete. Una serena sicurezza vi segue e vi lambisce dal domicilio del Cancro, indicandovi la strada giusta che porta al successo amoroso.