Nella giornata di lunedì 22 luglio, i nativi del Toro e del Capricorno avranno non pochi problemi per quanto riguarda la sfera sentimentale. I nativi Bilancia e Vergine avranno a che vedere con una giornata piuttosto stressante, anche sul lavoro. Giornata positiva invece per i nativi Sagittario, che avranno delle belle soddisfazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 22 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 22 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete piuttosto cocciuti durante la giornata di lunedì.

Non avrete voglia di sentire i pareri altrui, ciò nonostante vi conviene ascoltare i consigli di amici e colleghi, in quanto il rischio di sbagliare su qualcosa è sempre dietro l'angolo. Voto - 6,5

Toro: qualche piccola distrazione potrebbe creare dei problemi nella vostra relazione d'amore. Cercate di concentrarvi e far capire alla persona amata che è la sola cosa più importante per voi. Voto - 6,5

Gemelli: state lavorando molto bene ultimamente e questo vi aiuterà ancor di più ad essere creativi e produttivi durante la giornata di lunedì.

Guadagni e relax in arrivo. Voto - 8

Cancro: il lavoro procede bene, ciò nonostante sapete che potete fare di meglio. Cercate di reinventarvi e trovare dei nuovi metodi per lavorare al meglio delle aspettative. Voto - 6,5

Leone: qualche piccolo calo nel lavoro, forse a causa della stanchezza. Cercate di riprendervi, se possibile, chiedete aiuto ad un vostro collega nel terminare i vostri progetti lavorativi.

Voto - 7

Vergine: ultimamente avete troppi impegni da portare a termine sul lavoro e anche durante la giornata di lunedì, non riuscirete a trovare del tempo per voi. Voto - 7

Bilancia: vi sentirete stanchi durante la giornata di lunedì, e questo potrebbe causarvi del malumore. Cercate di non espandere la cosa con i colleghi o un vostro familiare. Voto - 6,5

Scorpione: amore in calo, forse per via di qualche incomprensione di coppia.

Cercate di risistemare le cose provando a organizzare una serata romantica in compagnia del partner. Voto - 7

Sagittario: giornata incredibile per i nativi del segno. Riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro sul posto di lavoro e inoltre sarà una serata all'insegna della passione e del divertimento con il partner, come non vi succedeva da molto tempo. Voto - 9

Capricorno: l'amore di coppia sarà più un problema che un piacere durante la giornata di lunedì.

Questo non beneficerà affatto nella vostra relazione che potrebbe sfociare in un litigio. Voto - 5,5

Acquario: fate attenzione ad alcuni progetti lavorativi in quanto non dovrete deludere le aspettative del vostro capo. Tutto dovrà essere perfetto quindi, controllate tutto al meglio. Voto - 7

Pesci: durante la giornata di lunedì sarete poco intraprendenti e creativi, a causa di un'elevata pigrizia.

Cercate di riprendervi e tornare a lavorare al meglio delle vostre capacità. Voto - 6