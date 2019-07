L'ottimo aspetto di Venere e Sole dal Cancro garantiscono una spinta vitale utile non solo per i sentimenti, ma anche per progredire con energia in ambito professionale. Mercurio e Marte in Leone 'aprono' i simboli zodiacali a un dinamismo utile per affermare i propri pensieri in maniera più concreta e positiva. Le previsioni astrali di mercoledì assumono così un significato speciale, approfondito nel seguente Oroscopo segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: nuovi pensieri si accavallano nella vostra mente e tutto sembra grigio intorno a voi. Una quadratura di Venere con Plutone non giova all'amore e vi rende molto gelosi. In ambito lavorativo, cercate di trovare un'idea geniale che migliori il tutto.

Toro: la vitalità di un Sole accogliente dal Cancro vi lambisce come in un abbraccio e potenzia gli influssi originali ed entusiasmanti di Urano.

Lasciatevi trascinare da un destino creativo e ricco di sorprese, non ve ne pentirete.

Gemelli: attenzione a scegliere bene le vostre parole, una lingua troppo tagliente potrebbe creare danni in ambito lavorativo o in campo amoroso. Se riuscirete a contenere l'energia dirompente di Marte e Mercurio dal Leone, potreste riuscire a convincere chi vi piace a uscire con voi.

Cancro: alcuni attriti sorgono in famiglia per via di un'opposizione di Venere con Saturno che vi rende più severi e rigidi.

In campo professionale, potreste essere talmente critici da rovinare il lavoro svolto, quindi attenzione.

Leone: Mercurio nel vostro cielo vi promette grandi idee, tutte da mettere in pratica per ottenere successo in ambito lavorativo. In amore, una carica energetica quasi irrefrenabile vi investirà grazie a Marte che incrocia i suoi influssi benefici con Giove. Attenzione a incanalarla nel verso giusto.

Vergine: Urano vi spinge ad attuare un cambiamento positivo che potrebbe rivoluzionare i vostri affetti, ma una quadratura Giove-Nettuno rallenta questa spinta evolutiva, iniettandovi una paura latente di aprirvi a un cambiamento troppo temerario per voi.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni pensieri ossessivi che non riuscite a controllare offuscheranno la vostra visuale amorosa e sarete molto gelosi nei confronti del partner.

In ambito lavorativo, non è il momento di prendere decisioni importanti.

Scorpione: troppo critici nei confronti di voi stessi, potreste mettere in discussione il vostro operato e avvertire come un senso di sconfitta in ambito lavorativo. In amore, lasciate fluire le emozioni altrimenti rischierete di distaccarvi troppo dagli altri e di chiudervi in un isolamento pericoloso per i sentimenti.

Sagittario: la vostra carica intellettuale è potenziata dalla posizione favorevole di Mercurio, ma attenzione a Giove godereccio che tende ad eludere alcune problematiche, rendendovi troppo superficiali.

Questo transito comunque favorevole vi conferirà un ottimismo utile sia per l'amore che per il lavoro.

Capricorno: molto sensibili e curiosi, sarete tentati di concretizzare un desiderio di fuga cosmico seguendo le suggestioni vibranti di una Luna sensibile. Molto emotivi con l'astro d'argento nel segno, cercate di tenere a bada una spiccata apprensione e in ambito lavorativo non fuggite con la mente in un mondo surreale.

Acquario: Saturno e Nettuno, due giganti del sistema solare in combutta poiché in bilico tra razionalità e fantasia, vi spingono a un cambiamento, benefico sia per l'amore che per il lavoro. Sarà un processo sublime e impalpabile, che vi rivoluzionerà corpo e mente.

Pesci: sarà più chiaro il vostro ruolo nella vita e potrete darvi da fare, concretizzando i vostri pensieri profondi, frutto di un giusto equilibrio tra bisogni spirituali e materiali. Siate più onesti in amore e utilizzate questa carica positiva per progredire.