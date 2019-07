Le previsioni astrologiche approfondiscono i transiti planetari in maniera efficiente e meticolosa, studiando gli incroci astrali con una Luna posizionata nel domicilio dell'Ariete. Tante sono le idee da realizzare in ambito lavorativo e in amore, basta solo che ciascun segno zodiacale apra le proprie vedute mentali, allargando gli orizzonti e seguendo i consigli astrali dell'Oroscopo di martedì segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: sinceri e fedeli in amore per via di una Luna sensibile ospite nel vostro cielo, sarete più pazienti e devoti al partner. In ambito lavorativo cercherete di affermare i vostri progetti con una certa aggressività.

Toro: una dinamica efficienza vi viene conferita da Urano e Sole in sestile che aprono i vostri orizzonti e vi fanno sperimentare nuove vie per concretizzare i vostri sogni.

Molto franchi ed efficienti, seguirete le vostre opinioni con successo e in amore sarete molto passionali.

Gemelli: in ambito lavorativo, opterete per un dialogo costruttivo con i colleghi, mirato a prendere atto della situazione senza creare forzature ma imponendo le vostre potenzialità con garbo. In campo affettivo, affiancherete le sensazioni passate a quelle nuove per migliorare la vostra relazione sentimentale.

Cancro: un'apertura mentale molto brillante vi rende dei temibili avversari in ambito lavorativo e affermerete le vostre idee con convinzione e sicurezza. In amore sarete molto sentimentali e voi single cercherete la compagnia di gente nuova.

Leone: ironici e pungenti in ambito affettivo, attenzione a scegliere bene le parole altrimenti rischierete di non riuscire a domare una lingua molto tagliente che vi fa essere molto diretti.

Marte potenzia la vostra intelligenza e rende più concreti i vostri progetti.

Vergine: cercate di stabilire i traguardi affermando le vostre capacità con ambizione e maggiore sicurezza. In questo modo riuscirete a scacciare via un senso di disagio nei confronti degli altri, forse dovuto alla scarsa autostima che nutrite verso voi stessi. In amore, vi ribellerete alla vostra stessa tendenza a sottomettervi.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: Venere in questo caso non risulta negativa e avvia un periodo favorevole e armonioso per l'amore. Attenzione a non essere troppo possessivi e non esagerare con i piaceri della tavola. Sarete molto ambiziosi e determinati a raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione: voi single potreste ricevere un invito e un nuovo interesse amoroso potrebbe affacciarsi nella vostra vita.

Simpatici e molto creativi, approfondirete anche il lavoro con maggior coinvolgimento emotivo. Attenzione solo a non essere troppo indulgenti verso voi stessi e a non esagerare con le spese, acquistando troppe cose lussuose.

Sagittario: Marte e Giove vi assicurano successi in ambito lavorativo, solo cercate di non chiedere più del dovuto alla buona sorte e di bilanciare le vostre richieste in base alle possibilità che si presentano lungo il vostro cammino, soprattutto quello amoroso.

Capricorno: traendo profitto dalle esperienze passate, cercherete una storia d'amore stabile e più matura. In campo professionale spazzerete via alcune malinconie collegate a ricordi passati e affermerete voi stessi, organizzando il vostro operato alla perfezione.

Acquario: l'ottimismo non vi manca di certo con una Luna in Ariete in sestile favorevole, quindi anche l'ascesa verso il successo lavorativo, anche se ardua e faticosa, vi procurerà successo. In amore, si presenteranno eventuali incomprensioni da risolvere aprendovi a un dialogo costruttivo.

Pesci: in amore, Venere e Mercurio dal domicilio del Cancro, vi spingono a riflettere circa una situazione amorosa che era partita alla grande, ma che poi vi ha creato qualche indecisione. Cercate di approfondire il tutto e nel frattempo raccogliete le sfide lavorative in maniera determinata.