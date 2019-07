La disposizione dei pianeti nell'Oroscopo di mercoledì aiuta ciascun simbolo zodiacale ad affermare la propria personalità in ambito lavorativo e ad approfondire i sentimenti con consapevolezza. Le previsioni astrali annunciano l'entrata di Sole in Leone, che garantisce entusiasmo e un atteggiamento orgoglioso nei confronti della vita, benefico anche per Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: l'amore diventa più sereno, con il Sole che incrociando le sue energie con Giove vi fa apprezzare ciò che avete, sprigionando una sensazione di benessere.

Pubblicità

Pubblicità

Luna vi rende più sensibili e vi garantisce un'ottima organizzazione del lavoro.

Toro: ancora un poco e la Luna entra nel vostro cielo, smorzando un po' questo vostro senso di ribellione amorosa e allentando anche le tensioni familiari. In ambito lavorativo, scegliete bene come investire i vostri averi.

Gemelli: i raggi solari luminosi si espandono verso il vostro cielo, garantendovi l'affermazione del vostro io.

Pubblicità

Sarete molto ambiziosi in campo lavorativo, pur rimanendo fedeli ai vostri ideali. La stessa vitalità molto esuberante la investirete anche in ambito affettivo.

Cancro: la posizione di una Luna in Ariete vi infastidisce un po' e vi rende molto altalenanti di umore. Tuttavia non perderete la vostra diplomazia nell'adattarvi ad alcune situazioni impreviste, trovando la soluzione giusta al momento giusto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Consiglio: mettete più impegno nel vostro lavoro.

Leone: coraggiosi e molto sicuri di voi stessi, assumerete una posizione da leader in campo professionale, divenendo anche intrattabili a volte. In amore, sarete molto affettuosi e subito pronti a rispondere alle esigenze familiari, con premura e molta dedizione.

Vergine: una nuova lucidità mentale vi consentirà di fiutare anche il più piccolo particolare, per avere un quadro amoroso e lavorativo da veri investigatori navigati. Una nuova perspicacia guida l'amore e il lavoro anche se pesante non vi priva della vostra instancabile energia.

Previsioni astrali ricche di possibilità

Bilancia: il Sole posizionato in Leone illumina la vostra vita e vi garantisce una riuscita personale in ambito lavorativo, dove potrete affermare le vostre spiccate capacità con determinazione e ottenendo successo. In amore sarete magnetici e fin troppo passionali.

Scorpione: sul lavoro riscontrerete alcune difficoltà nell'attuare i vostri progetti troppo utopici e anche nei riguardi dei superiori potrebbero sorgere delle ostilità.

Pubblicità

Buono e più sereno l'amore con Venere in trigono favorevole.

Sagittario: Giove vi elargisce fortuna ma un influsso solare dal domicilio del Leone e in sinergia con Marte vi rende insoddisfatti a causa di una ricerca continua di un amore perfetto che non riuscite a concretizzare come vorreste. Sul lavoro, sarete molto convincenti e sceglierete le parole giuste per attuare i vostri progetti.

Capricorno: la vostra ambizione è crescente con Plutone e Saturno in congiunzione, pronti a elargire successo in ambito lavorativo.

Pubblicità

State creando le basi per una maggiore stabilità e posando mattone dopo mattone riuscirete a strutturare in maniera più consapevole anche la sfera affettiva.

Acquario: troppo materialisti per via della posizione dell'astro solare in opposizione, vi darete a un amore sregolato e alla ricerca del piacere. In ambito lavorativo, proverete una certa insoddisfazione a causa del desiderio sfrenato di affermare voi stessi e di ottenere sempre più del dovuto.

Pesci: alcune seccature potrebbero intaccare la vostra serenità, ma la vicinanza di una Luna amichevole vi farà trovare l'intuizione giusta per risolvere il tutto. In amore sarete appassionati e seducenti, ma dovrete aprire la vostra mente alle novità, anche sul piano lavorativo, per fare un salto di qualità evolutivo e completo.